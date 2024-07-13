У суботу російські війська обстріляли Нікопольський район на Дніпропетровщині.

Гатили з артилерії.

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За даними обласної влади, постраждало троє людей.

Троє людей постраждало через обстріли Дніпропетровщини

У Нікополі поранений 51-річний чоловік. Його госпіталізували в стані середньої тяжкості.

Ще двоє постраждалих - мешканці Покровської громади. Потерпілим 31 та 56 років. Вони лікуватимуться амбулаторно.

Внаслідок атак пошкоджені багатоповерхівки, приватні будинки та господарські споруди.

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Зачепило також промислове і комунальні підприємства, релігійну установу, ліцей та авто.