У суботу російські війська обстріляли Нікопольський район на Дніпропетровщині. 

Гатили з артилерії. 

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За даними обласної влади, постраждало троє людей. 

Троє людей постраждало через обстріли Дніпропетровщини

У Нікополі поранений 51-річний чоловік. Його госпіталізували в стані середньої тяжкості.

Ще двоє постраждалих - мешканці Покровської громади. Потерпілим 31 та 56 років. Вони лікуватимуться амбулаторно.

Внаслідок атак пошкоджені багатоповерхівки, приватні будинки та господарські споруди. 

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Зачепило також промислове і комунальні підприємства, релігійну установу, ліцей та авто.

Армія РФ постійно атакує Нікопольщину

Ввечері окупанти обстріляли Нікополь та Марганецьку громаду з важкої артилерії. 

По районному центру ворог вдарив також дроном-камікадзе. 

У місті пошкоджені інфраструктура, приватний будинок та господарська споруда. 

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