У суботу російські війська обстріляли Нікопольський район на Дніпропетровщині.
Гатили з артилерії.
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За даними обласної влади, постраждало троє людей.
Троє людей постраждало через обстріли Дніпропетровщини
У Нікополі поранений 51-річний чоловік. Його госпіталізували в стані середньої тяжкості.
Ще двоє постраждалих - мешканці Покровської громади. Потерпілим 31 та 56 років. Вони лікуватимуться амбулаторно.
Внаслідок атак пошкоджені багатоповерхівки, приватні будинки та господарські споруди.
Зачепило також промислове і комунальні підприємства, релігійну установу, ліцей та авто.
Армія РФ постійно атакує Нікопольщину
Ввечері окупанти обстріляли Нікополь та Марганецьку громаду з важкої артилерії.
По районному центру ворог вдарив також дроном-камікадзе.
У місті пошкоджені інфраструктура, приватний будинок та господарська споруда.
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