У ніч на суботу один із «шахедів», які росіяни запустили по Україні, залетів до Білорусі. 

Про це повідомляє моніторингова група «Беларускі Гаюн».

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За даними пабліка, Shahed перетнув білорусько-український кордон близько третьої години ночі - у районі селища Лоєв (Гомельська обл.) та продовжив рухатися на північ.

Російський дрон залетів до Білорусі 

Зазначається, що у повітряному просторі Білорусі дрон перебував щонайменше три години. 

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«Сумарно дрон-камікадзе типу Shahed вночі та вранці 13 липня пролетів над територією Білорусі понад 350 км», - йдеться у повідомленні.

Дрон пролетів Гомель та Жлобин, зайшов у Могильовську та Мінську області, максимально наблизившись до Мінська. 

«Гаюн» пише, що о 5 ранку по тривозі на перехоплення було піднято вертоліт Мі-24 і винищувач Су-30. 

Авіацію помітили якраз у районі прольоту БПЛА - кордону Мінської, Могильовської та Вітебської областей. 

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Обидві країни повинні розгорнути щонайменше по три кораблі під час триденних навчань.

Що сталося з дроном - невідомо. 

У моніторинговій групі додали, що це вже другий випадок за два дні, коли російський «шахед» залітає на територію Білорусі. 

Нічна атака: куди летіли дрони

Цієї ночі росіяни запустили по Україні 5 ударних дронів типу «Shahed-131/136». 

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Атакували з території російського Приморсько-Ахтарська. 

Українські військові збили чотири ворожі безпілотники - у Донецькій та Харківській областях. 

«П’ятий - вийшов з повітряного простору України у напрямку Гомельської області Білорусі», - повідомляли в Повітряних силах. 

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