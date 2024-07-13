У ніч на суботу один із «шахедів», які росіяни запустили по Україні, залетів до Білорусі.
Про це повідомляє моніторингова група «Беларускі Гаюн».
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За даними пабліка, Shahed перетнув білорусько-український кордон близько третьої години ночі - у районі селища Лоєв (Гомельська обл.) та продовжив рухатися на північ.
Російський дрон залетів до Білорусі
Зазначається, що у повітряному просторі Білорусі дрон перебував щонайменше три години.
«Сумарно дрон-камікадзе типу Shahed вночі та вранці 13 липня пролетів над територією Білорусі понад 350 км», - йдеться у повідомленні.
Дрон пролетів Гомель та Жлобин, зайшов у Могильовську та Мінську області, максимально наблизившись до Мінська.
«Гаюн» пише, що о 5 ранку по тривозі на перехоплення було піднято вертоліт Мі-24 і винищувач Су-30.
Авіацію помітили якраз у районі прольоту БПЛА - кордону Мінської, Могильовської та Вітебської областей.
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Що сталося з дроном - невідомо.
У моніторинговій групі додали, що це вже другий випадок за два дні, коли російський «шахед» залітає на територію Білорусі.
Нічна атака: куди летіли дрони
Цієї ночі росіяни запустили по Україні 5 ударних дронів типу «Shahed-131/136».
Атакували з території російського Приморсько-Ахтарська.
Українські військові збили чотири ворожі безпілотники - у Донецькій та Харківській областях.
«П’ятий - вийшов з повітряного простору України у напрямку Гомельської області Білорусі», - повідомляли в Повітряних силах.