Президент Володимир Зеленський по дорозі із саміту НАТО у Вашингтоні зупинився в Ірландії. 

Глава держави зустрівся з прем'єр-міністром країни Саймоном Гаррісом. 

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Зеленський зустрівся з прем'єром Ірландії 

Лідери обговорили підтримку України та продовження співпраці в розмінуванні й кібербезпеці. 

Йшлося також про Саміт миру та незаконну депортацію українських дітей. 

«Поспілкувалися про наступні кроки для реалізації рішень за результатами Саміту миру й обговорили зусилля, необхідні, щоб посилити увагу світу до теми незаконно депортованих Росією дітей», - написав Зеленський.

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Підготовка безпекової угоди з Ірландією

Володимир Зеленський і Саймон Гарріс домовилися про візит Прем’єр-міністра Ірландії до Києва цього року. 

Сторони обговорили посилення роботи над двосторонньою безпековою угодою, аби її можна було підписати під час візиту ірландського політика до України. 

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