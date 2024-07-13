Президент Володимир Зеленський по дорозі із саміту НАТО у Вашингтоні зупинився в Ірландії.

Глава держави зустрівся з прем'єр-міністром країни Саймоном Гаррісом.

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Зеленський зустрівся з прем'єром Ірландії

Лідери обговорили підтримку України та продовження співпраці в розмінуванні й кібербезпеці.

Йшлося також про Саміт миру та незаконну депортацію українських дітей.

«Поспілкувалися про наступні кроки для реалізації рішень за результатами Саміту миру й обговорили зусилля, необхідні, щоб посилити увагу світу до теми незаконно депортованих Росією дітей», - написав Зеленський.

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Підготовка безпекової угоди з Ірландією

Володимир Зеленський і Саймон Гарріс домовилися про візит Прем’єр-міністра Ірландії до Києва цього року.

Сторони обговорили посилення роботи над двосторонньою безпековою угодою, аби її можна було підписати під час візиту ірландського політика до України.