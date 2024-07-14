У суботу російські війська обстріляли селище Буди Харківського району.
Поцілили по залізничному вокзалу.
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Загинуло двоє людей.
Станом на ранок відомо про 25 травмованих.
Серед потерпілих - 14-річна дівчина та 9-річний хлопчик.
Попередньо, окупанти запустили дві ракети Іскандер-М.
Тактика повторного удару
Перший удар стався близько 15:40.
Коли на місце атаки прибули рятувальні служби, росіяни повторно вдарили по тій самій локації.
«Ворог цілеспрямовано завдав два удари з проміжком у півгодини, коли всі профільні служби вже були на місці», - написав керівник ОВА Олег Синєгубов.
Загинув начальник Харківського районного управління ГУ ДСНС у Харківській області Артем Костиря та поліцейський Харківського районного управління поліції Олексій Кощій.
Також серед постраждалих - троє рятувальників та поліцейський.
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Пошкоджені обʼєкти залізничної інфраструктури, житлові будинки та автомобілі.
Росіяни вдарили по залізничному вокзалу на Харківщині
В Укрзалізниці уточнили, що внаслідок атаки поранено пʼять залізничників: машиніст, начальниця станції, черговий по станції, старший шляховий майстер та складач поїздів.
Трьох залізничників госпіталізували. У них осколкові поранення та контузії. Двом - надали медичну допомогу на місці.
«Ворог щодня продовжує бити по залізничній інфраструктурі. Найбільше ударів зазнають наші обʼєкти поблизу лінії фронту на Харківщині, Донеччині, у Запорізькій області та на півдні України», - наголосили в Укрзалізниці.