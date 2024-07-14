У суботу російські війська обстріляли селище Буди Харківського району. 

Поцілили по залізничному вокзалу. 

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Загинуло двоє людей. 

Станом на ранок відомо про 25 травмованих. 

Серед потерпілих - 14-річна дівчина та 9-річний хлопчик.

Попередньо, окупанти запустили дві ракети Іскандер-М.

Тактика повторного удару

Перший удар стався близько 15:40. 

Коли на місце атаки прибули рятувальні служби, росіяни повторно вдарили по тій самій локації. 

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«Ворог цілеспрямовано завдав два удари з проміжком у півгодини, коли всі профільні служби вже були на місці», - написав керівник ОВА Олег Синєгубов. 

Загинув начальник Харківського районного управління ГУ ДСНС у Харківській області Артем Костиря та поліцейський Харківського районного управління поліції Олексій Кощій.

Також серед постраждалих - троє рятувальників та поліцейський. 

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Пошкоджені обʼєкти залізничної інфраструктури, житлові будинки та автомобілі.

Росіяни вдарили по залізничному вокзалу на Харківщині 

В Укрзалізниці уточнили, що внаслідок атаки поранено пʼять залізничників: машиніст, начальниця станції, черговий по станції, старший шляховий майстер та складач поїздів. 

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Трьох залізничників госпіталізували. У них осколкові поранення та контузії. Двом - надали медичну допомогу на місці. 

«Ворог щодня продовжує бити по залізничній інфраструктурі. Найбільше ударів зазнають наші обʼєкти поблизу лінії фронту на Харківщині, Донеччині, у Запорізькій області та на півдні України», - наголосили в Укрзалізниці. 

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