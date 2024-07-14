Росіяни будують уніфіковані пускові установки для «Калібрів» та «Оніксів».

Про це повідомив речник Військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук.

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За його словами, російські війська застосовують «Калібри», аби перевантажити ППО під час комбінованих ракетно-дронових атак. Але «пріоритет на ураження цілей зараз мають інші типи ракетного озброєння».

Процентр збиття «Калібрів» високий, але ці ракети небезпечні

Плетенчук зауважив, що процент збиття «Калібрів» є високим. Однак, ці ракети й надалі несуть загрозу.

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«Калібри залишаються небезпечною зброєю із бойовою частиною вагою 450 кг, однак процент збиття цих ракет є високим. За інформацією військових, росіяни врахували цей досвід і будують уніфіковані шахти для пусків - і для Калібрів, і для Оніксів», - розповів речник в ефірі телемарафону.

У Чорному та Азовському морі відсутні ворожі ракетоносії

Дмитро Плетенчук додав, що вже кілька днів у Чорному та Азовському морях немає носіїв крилатих ракет.

За даними Військово-морських сил, станом на ранок 14 липня: