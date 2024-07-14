Під час передвиборчого мітингу Дональда Трампа в місті Батлер, штат Пенсільванія, сталася стрілянина.

Постріли пролунали у момент виступу експрезидента.

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За даними правоохоронців, загинули двоє людей. Серед них - підозрюваний. Ще двоє глядачів були поранені.

У Трампа стріляли: що відомо

На кадрах можна побачити, як Трамп пригнувся, коли пролунали звуки пострілів. Було видно, як експрезидент потягнувся правою рукою до шиї. На його обличчі з'явилася кров.

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Трампа швидко оточили агенти служби безпеки, які посадили його в автомобіль.

Трамп, схоже, підняв кулак, коли його виводили зі сцени.

Трамп після стрілянини / AFP

Стан експрезидента США

У заяві передвиборчого штабу Дональда Трампа йдеться, що з ним «усе гаразд», пише CNN.

Більше по темі Байден назвав умову зняття власної кандидатури з президентських виборів Чинний президент США також пояснив, чому передумав бути перехідним кандидатом.

«Президент Трамп дякує правоохоронним органам і службам екстреного реагування за швидкі дії під час цього жахливого акту. З ним усе гаразд, його обстежують у місцевому медичному закладі. Більше подробиць буде згодом», - заявив речник Стівен Чунг.

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Замах на себе також прокоментував і сам Трамп. У публікації Truth Social він заявив, що отримав поранення у верхню праву частину вуха.

«У мене влучила куля, яка пробила верхню частину мого правого вуха. Я відразу зрозумів, що щось не так, почув свист, постріли і відчув, як куля розриває шкіру. Почалася сильна кровотеча, і тоді я зрозумів, що відбувається», - заявив Трамп.

Хто стріляв у Трампа

Федеральне бюро розслідувань розглядає стрілянину як спробу вбивства.

Наразі ФБР не називає особу підозрюваного та його мотиви.

Підозрюваного стрільця нейтралізували. Також під час інциденту загинув глядач. Ще двоє людей були поранені.

«Зараз ми розглядаємо фотографії, намагаємося провести аналіз його ДНК і отримати біометричне підтвердження», - сказав Кевін Роджек, спеціальний агент, відповідальний за офіс ФБР у Піттсбурзі.

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Американське видання The New York Post з посиланням на власні джерела пише, що стрілець - 20-річний Томас Метью Крукс.

За даними ЗМІ, чоловік був на даху виробничого заводу більш ніж за 110 метрів від сцени.

Пізніше було знайдено його гвинтівку.

Чому Крукс стріляв у Трампа, наразі незрозуміло.

Байден прокоментував стрілянину

Президент США Джо Байден засудив стрілянину на мітингу Трампа.

За його словами, він ознайомлений із попередньою інформацією про інцидент.

Байден наголосив, що «в Америці немає місця такому насильству» і потрібно об'єднатися.

«Я радий чути, що він у безпеці та почувається добре. Я молюся за нього та його родину, а також за всіх, хто був на мітингу, оскільки ми чекаємо додаткової інформації», - написав Байден у мережі Х.