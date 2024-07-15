До цього року сакральне свято - День Хрещення Київської Русі-України святкували 28 липня. Однак у зв'язку з переходом ПЦУ на новий церковний календар, починаючи із 2024 року це свято відзначатиметься 15 липня. Цікаво, що це також і День Української Державності, а що може бути актуальнішим для нас зараз, ніж збереження української дердавності.

Хрещення Київської Русі: як це відбувалося

Володимир, великий князь Київський та всія Русі, першу половину свого життя був язичником, як й більшість тогочасних наших предків. Однак у 30-річному віці він вирішив, що багатобожжя історично й політично вичерпало себе. Споглядаючи за величною та могутньою сусідкою – Візантією, він замислився над прийняттям християнства. Але це було не просто наслідування, достеменно відомо, що до хрещення князь провів таке собі “випробування вір”, заслухавши посланців від ісламу, іудаїзму та християнства, яке найбільше припало йому до вподоби.

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Звісно ж, хрещення розпочалось зі столиці, тоді мешканців Києва зібрали разом та охрестили у річці Почайна. Поступово християнство прийняли й в інших містах Київської Русі, хоча не всім тоді було просто відмовитися від язичництва. Зберігати пам'ять предків та їх вірування було вкрай важливим у ті часи, впродовж багатьох поколінь місцеве населення дотримувалося певних традицій, тож перехід відбувався вкрай важко.

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На Русі спалахували бунти, які довелося придушувати силою. Втім, зрештою місцеве населення прийняло християнство. Ба більше, багато традицій язичництва збереглися донині та переплелися з християнськими.

“Християнство допомогло налагодити відносини з Європою й об’єднати племена Русі. А ми знаємо, що у християнстві вже зникає ідея етносів, а головне – це вибір вже не етнічний, а конфесійний. І тому рішення приймати християнство як об’єднавчу силу було у Володимира свідоме” – пояснив історик і релігієзнавець Ігор Козловський.

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28 липня визнане істориками датою, коли князь Володимир прийняв хрещення та повернувся до Києва. Після переходу на новий церковний календар, який змінив дати багатьох свят, День хрещення Київської Русі-України змістився з 28 на 15 липня. Саму ж дату хрещення Києва точно встановити не вдалося. Ймовірно, це сталося 14 серпня 988 року, як вважає більшість вчених, але є й інші версії.

25 липня 2008 року День хрещення Київської Русі-України було визнано національним святом згідно з указом третього Президента України Віктора Ющенка. Воно повинно було відзначатись щорічно 28 липня, але, як ми вже зазначили, з 2024 року дата святкування перемістилася на 15 липня.

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Хто такий Володимир Великий, який прийняв християнство

Про рівноапостольного Князя Володимира Святославича відомо достатньо багато. Він походив із династії Рюриковичів і народився приблизно у 958 році. Почав правити Київською Русю після смерті батька й тримав владу у своїх руках з 980 до 1015 року. Володимир вважається однією з найвидатніших осіб в історії Київської Русі: окрім хрещення й популяризації християнства, він також збудував чимало церков та монастирів, розвивав культуру своєї держави та возвеличував її серед інших країн світу.

Князь київський був харизматичним дипломатом, він вміло вибудовував зовнішньополітичні зв'язки та підтримував єдність на своїх землях. Він відомий тим, що активно розвивав стосунки з Візантією та країнами Сходу. Завдяки Володимиру були прокладені нові торговельні шляхи, і це посприяло розвиткові економіки Київської Русі.

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День хрещення Київської Русі: заборони та прикмети

Традиції святкування Дня Хрещення Русі-України подібні до традицій, із якими пов'язана більшість церковних свят. Цього дня потрібно молитися, сходити на службу до церкви, поставити свічку за здоров'я та добробут свого роду. Бажано утримуватися від лайки, сварок, образ, лихих думок і злих побажань. Зробіть якусь добру справу, пожертвуйте гроші на благодійність (зробіть донат на притулок для тварин, у фонд допомоги біженцям чи хворим дітям), займіться волонтерством, або в інакший спосіб підтримайте рідну країну.

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Існує ціла низка цікавих прикмет, пов'язаних із цим днем. Наші предки вірили, що природа дає їм підказки, особливо у такий день. Наприклад, гучний спів коників ввечері віщує спеку на все літо, а грім обіцяє дощову погоду в найближчі тижні. Також вважається, що якщо липа пожовтіє раніше за інші дерева, то осінь буде ранньою.

Чому важливо пам'ятати про Київську Русь у 2024 році

Верховна Рада України у 2022 році встановила 15 липня Днем Української Державності. Саме ця сакральна дата була обрана, щоб ще раз нагадати всім про зв'язок між хрещенням Русі-України та становленням української державності. Прийняття християнства, ініційоване князем Володимиром Великим, дозволило не лише зміцнити авторитет Русі на міжнародній арені, воно також заклало основи нашої державності та правової системи.

У 2024 році відзначається 1036-річчя цієї величної події. День хрещення Київської Русі-України набуває особливого значення у контексті повномасштабної війни з Росією.

Адже це, перед усім, свято незламності українського духу, прагнення нашої держави до змін і розвитку, свободи на усіх рівнях. Ми хочемо зберегти історію та культурну спадщину України, ще раз наголосивши на тому, що є невід'ємною частиною європейської цивілізації.