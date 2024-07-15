Служба безпеки України повідомила про затримання агента ворожої спецслужби, який збирав координати для серії комбінованих ударів по місту.

СБУ затримала агента ФСБ в Одесі

Серед пріоритетних цілей були бойові позиції систем ППО, які захищають повітряний простір обласного центру.

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Агент на власному авто об’їжджав місто та його околиці, де приховано фотографував потрібні йому об’єкти, а потім дані передавав своєму куратору з Росії через анонімний чат у месенджері.

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У разі захоплення Одеси місцевий мешканець сподівався очолити "будівельне управління" місцевої окупаційної адміністрації.

СБУ затримала фігуранта, коли той намагався відзняти периметр військового об’єкта.

ФСБ помітила чоловіка через активність у проросійських Телеграм-каналах, а в червні цього року дистанційно завербувала його.

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Нею виявилась 36-річна лаборантка з поліклініки у передмісті обласного центру.

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Йому повідомили про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Агенту загрожує довічне ув’язнення.

СБУ затримала жіночу агентурну групу, яка коригувала ракетні удари по Одесі

Нагадаємо, що 5 липня спеціалісти Служби безпеки України знешкодили агентурну групу ФСБ в Одесі, в якій були задіяні три місцеві мешканки віком від 19 до 23 років.

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Вони обходили місто під виглядом дружніх прогулянок, а потім фотографувалися на тлі потрібного об'єкта, зокрема робили селфі з геолокаційною прив’язкою. Розвіддані месенджером відправляли куратору з ФСБ.

Для конспірації вони використовували вигадані ніки в анонімному чаті. За кожне виконане завдання їм надсилали грошову "винагороду". Зрадниці просили Росію про "своєчасну евакуацію" та працевлаштування в одну з російських спецслужб.

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