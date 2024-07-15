Сьогодні, в ніч проти 15 липня, безпілотники здійснили наліт на військову базу РФ у районі мису Фіолент, повідомляє російський новинний Телеграм-канал "Крымский ветер".
Як зазначається, там розміщений дивізіон ЗРК С-400/С-300 зі складу 12-го зенітного ракетного полку (в/ч 85702).
ПРИЄДНУЙТЕСЯ ДО НАС
Підписуйтесь на наш Viber-канал.
Місцеві жителі нарахували 8 вибухів. Імовірно, пошкоджена одна зі станцій радіолокації, також зафіксували вибух на позиції С-400.
Військова частина розташована серед дачних кооперативів, тому на житлові будинки падали уламки БпЛА.
Водночас російський новинний Телеграм-канал ASTRA, посилаючись на вороже міноборони, поінформував, що вночі сили ППО РФ знищили 15 безпілотників у Брянській області, 1 – у Липецькій та 6 – у Криму.
За словами липецького губернатор, безпілотник упав на території електропідстанції у Становлянському муніципальному окрузі але робота електропідстанції не порушена.
Росія зобов’язала цивільні амбулаторії на ТОТ першочергово обслуговувати ЗС РФ
Український журналіст Андрій Цаплієнко у власному Телеграм-каналі також підтвердив нічний наліт дронів на дві області Росії та Крим.
Удари по мису Фіолент – що відомо
Нагадаємо, що 24 березня росіяни заявили про "масовану" атаку на Севастополь.
Як зазначалось, загинула одна людина, а ще четверо – постраждали. ЗСУ могли уразити вузол зв'язку Чорноморського флоту РФ в окупованому Севастополі. Також було задимлення на мисі Фіолент та в районі Інкерману.
1 липня українські пілоти знищили склад боєприпасів у тимчасово окупованому Криму. Місцевий "губернатор" Михайло Развожаєв повідомив, що над акваторією та в районі Балаклави знищені чотири повітряні цілі. За попередніми даними уламки впали в прибережній зоні та Балаклавському районі.
Війська РФ розміщують власну техніку в цивільних районах Криму ще з моменту початку повномасштабного вторгнення. Це відбувається завдяки результативним діям Сил оборони України. Росія порушує правила міжнародного гуманітарного права, зокрема про те, що військове командування має уникати розміщення військових об’єктів у густонаселених районах або поблизу них.