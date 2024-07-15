Сьогодні, в ніч проти 15 липня, безпілотники здійснили наліт на військову базу РФ у районі мису Фіолент, повідомляє російський новинний Телеграм-канал "Крымский ветер". Як зазначається, там розміщений дивізіон ЗРК С-400/С-300 зі складу 12-го зенітного ракетного полку (в/ч 85702). ПРИЄДНУЙТЕСЯ ДО НАС Підписуйтесь на наш Viber-канал. Місцеві жителі нарахували 8 вибухів. Імовірно, пошкоджена одна зі станцій радіолокації, також зафіксували вибух на позиції С-400. Військова частина розташована серед дачних кооперативів, тому на житлові будинки падали уламки БпЛА. Advertisement

Водночас російський новинний Телеграм-канал ASTRA, посилаючись на вороже міноборони, поінформував, що вночі сили ППО РФ знищили 15 безпілотників у Брянській області, 1 – у Липецькій та 6 – у Криму. За словами липецького губернатор, безпілотник упав на території електропідстанції у Становлянському муніципальному окрузі але робота електропідстанції не порушена. Більше по темі Росія зобов’язала цивільні амбулаторії на ТОТ першочергово обслуговувати ЗС РФ Так, ворожі сили розвантажують шпиталі й ховаються за спинами цивільних.

Український журналіст Андрій Цаплієнко у власному Телеграм-каналі також підтвердив нічний наліт дронів на дві області Росії та Крим.