Сьогодні, в ніч проти 15 липня, безпілотники здійснили наліт на військову базу РФ у районі мису Фіолент, повідомляє російський новинний Телеграм-канал "Крымский ветер".

Як зазначається, там розміщений дивізіон ЗРК С-400/С-300 зі складу 12-го зенітного ракетного полку (в/ч 85702).

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Місцеві жителі нарахували 8 вибухів. Імовірно, пошкоджена одна зі станцій радіолокації, також зафіксували вибух на позиції С-400.

Військова частина розташована серед дачних кооперативів, тому на житлові будинки падали уламки БпЛА.

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Водночас російський новинний Телеграм-канал ASTRA, посилаючись на вороже міноборони, поінформував, що вночі сили ППО РФ знищили 15 безпілотників у Брянській області, 1 – у Липецькій та 6 – у Криму.

За словами липецького губернатор, безпілотник упав на території електропідстанції у Становлянському муніципальному окрузі але робота електропідстанції не порушена.

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Так, ворожі сили розвантажують шпиталі й ховаються за спинами цивільних.

 

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Український журналіст Андрій Цаплієнко у власному Телеграм-каналі також підтвердив нічний наліт дронів на дві області Росії та Крим.

Удари по мису Фіолент – що відомо

Нагадаємо, що 24 березня росіяни заявили про "масовану" атаку на Севастополь.

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Як зазначалось, загинула одна людина, а ще четверо – постраждали. ЗСУ могли уразити вузол зв'язку Чорноморського флоту РФ в окупованому Севастополі. Також було задимлення на мисі Фіолент та в районі Інкерману.

1 липня українські пілоти знищили склад боєприпасів у тимчасово окупованому Криму. Місцевий "губернатор" Михайло Развожаєв повідомив, що над акваторією та в районі Балаклави знищені чотири повітряні цілі. За попередніми даними уламки впали в прибережній зоні та Балаклавському районі. 

Війська РФ розміщують власну техніку в цивільних районах Криму ще з моменту початку повномасштабного вторгнення. Це відбувається завдяки результативним діям Сил оборони України. Росія порушує правила міжнародного гуманітарного права, зокрема про те, що військове командування має уникати розміщення військових об’єктів у густонаселених районах або поблизу них.

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