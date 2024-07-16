Російські сили здійснили 416 ударів по Запорізькому регіону за добу, поінформував керівник Запорізької ОВА Іван Федоров.

Росія обстріляла Запорізьку область

Під вогнем перебували 8 населених пунктів: Гуляйполе, Мала Токмачка, Новоандріївка, Новоданилівка, Роботине, Малинівка, Різдвянка та Левадне. 

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Ворог застосував 190 безпілотників різних типів і здійснив 13 обстрілів із РСЗВ та 206 з артилерії.

Зафіксували 12 повідомлень про руйнування житла й об'єктів інфраструктури, але жертв серед мирного населення немає.

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Останні обстріли по Запорізькій області – що відомо

Нагадаємо, що за попередню добу РФ завдала 445 ударів по регіону за добу.

Для обстрілів ворожі сили використали 187 безпілотників різних типів і здійснили 15 обстрілів із РСЗВ та 253 з артилерії.

ОВА зафіксувала 7 повідомлень про руйнування житла й об'єктів інфраструктури.

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