Російські сили здійснили 416 ударів по Запорізькому регіону за добу, поінформував керівник Запорізької ОВА Іван Федоров.
Росія обстріляла Запорізьку область
Під вогнем перебували 8 населених пунктів: Гуляйполе, Мала Токмачка, Новоандріївка, Новоданилівка, Роботине, Малинівка, Різдвянка та Левадне.
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Ворог застосував 190 безпілотників різних типів і здійснив 13 обстрілів із РСЗВ та 206 з артилерії.
Зафіксували 12 повідомлень про руйнування житла й об'єктів інфраструктури, але жертв серед мирного населення немає.
Останні обстріли по Запорізькій області – що відомо
Нагадаємо, що за попередню добу РФ завдала 445 ударів по регіону за добу.
Для обстрілів ворожі сили використали 187 безпілотників різних типів і здійснили 15 обстрілів із РСЗВ та 253 з артилерії.
ОВА зафіксувала 7 повідомлень про руйнування житла й об'єктів інфраструктури.