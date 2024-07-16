Адвокат ексрозвідника Романа Червінського Віктор Василюк повідомив про звільнення ексрозвідника під заставу 15 липня згідно з рішенням апеляційного суду Кропивницького.
Романа Червінського відпустили під заставу – подробиці
За словами адвоката, "боротьба ще триває".
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"Нарешті Роман зможе обійняти своїх дітей, маму, дружину, сестру. Дякуємо усім, хто підтримував і наближав цю проміжну перемогу", – наголосив Василюк.
Водночас адвокат Костянтин Глоба зауважив, що судовий розгляд тривав 7 годин, а 27 нардепів та окремо 51 особа виявили бажання взяти на поруки ексрозвідника.
У Суспільному зазначили, що до внесення застави Червінський перебуватиме під вартою.
Порошенко готовий внести частину застави за Червінського
Експрезидент України Петро Порошенко вирішив запропонувати родині Червінських внести ту частину суми застави, якої не вистачає для виконання рішення суду.
"Несправедливо, коли вбивця Цемах на волі в Росії, а український герой розвідник Червінський, який його захоплював, за ґратами в Україні", – наголосив колишній президент.
Справа Романа Червінського – що відомо
Роман Червінський – український контррозвідник, експолковник СБУ, колишній начальник 5-го управління Департаменту контррозвідки СБУ, куратор і керівник спецоперації "Авеню", колишній в. о. командира військової частини ССО.
У квітні 2023 року ЗМІ поширювали інформацію про операцію ЗСУ із вербування російського пілота для викрадення літака і перегону його в Україну. Операція тривала кілька місяців протягом літа 2022 року. Червінський також брав у ній участь.
У 2020 році ексрозвідник був одним із організаторів операції із затримання "вагнерівців", виманюючи їх у Білорусь. Операція провалилась, унаслідок чого ворог отримав дані про розміщення на аеродромі "Канатове" особового складу Повітряних сил ЗСУ та літаків. РФ здійснила обстріл, через що загинули двоє людей, а поранень отримали ще 19.
21 квітня 2023 року СБУ повідомила про підозру ексрозвіднику за ч. 5 ст. 426-1 Кримінального кодексу України (перевищення військовою службовою особою влади чи службових повноважень). Червінського затримали на Тернопільщині.
Потім він дав інтерв'ю Цензор.НЕТ, в якому розповів про операцію на аеродромі, хто її готував та чи знали про це СБУ та ГУР МО, а 25 квітня 2023 року суд обрав запобіжний захід Червінському у вигляді арешту без права внесення застави.