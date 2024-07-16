"Нарешті Роман зможе обійняти своїх дітей, маму, дружину, сестру. Дякуємо усім, хто підтримував і наближав цю проміжну перемогу", – наголосив Василюк.

У Суспільному зазначили , що до внесення застави Червінський перебуватиме під вартою.

"Несправедливо, коли вбивця Цемах на волі в Росії, а український герой розвідник Червінський, який його захоплював, за ґратами в Україні", – наголосив колишній президент.

Експрезидент України Петро Порошенко вирішив запропонувати родині Червінських внести ту частину суми застави, якої не вистачає для виконання рішення суду.

Справа Романа Червінського – що відомо

Роман Червінський – український контррозвідник, експолковник СБУ, колишній начальник 5-го управління Департаменту контррозвідки СБУ, куратор і керівник спецоперації "Авеню", колишній в. о. командира військової частини ССО.

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У квітні 2023 року ЗМІ поширювали інформацію про операцію ЗСУ із вербування російського пілота для викрадення літака і перегону його в Україну. Операція тривала кілька місяців протягом літа 2022 року. Червінський також брав у ній участь.

У 2020 році ексрозвідник був одним із організаторів операції із затримання "вагнерівців", виманюючи їх у Білорусь. Операція провалилась, унаслідок чого ворог отримав дані про розміщення на аеродромі "Канатове" особового складу Повітряних сил ЗСУ та літаків. РФ здійснила обстріл, через що загинули двоє людей, а поранень отримали ще 19.

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21 квітня 2023 року СБУ повідомила про підозру ексрозвіднику за ч. 5 ст. 426-1 Кримінального кодексу України (перевищення військовою службовою особою влади чи службових повноважень). Червінського затримали на Тернопільщині.

Потім він дав інтерв'ю Цензор.НЕТ, в якому розповів про операцію на аеродромі, хто її готував та чи знали про це СБУ та ГУР МО, а 25 квітня 2023 року суд обрав запобіжний захід Червінському у вигляді арешту без права внесення застави.