Кандидат у президенти США від Республіканської партії Дональд Трамп у понеділок оголосив кандидата на посаду віце-президента. Ним став сенатор від штату Огайо Джеймс Девід Венс – вірний союзник колишнього президента та прихильник ізоляціонізму, який роками бореться проти допомоги США Україні.

39-річний Венс – ветеран морської піхоти та випускник юридичної школи Єльського університету – працював венчурним капіталістом. У 2022 році за фінансової підтримки Кремнієвої долини він балотувався в Сенат від штату Огайо. Це його перша державна посада.

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Венс не підтримує допомогу США іншим країнам. Проте він, мабуть, найбільш відомий своїми мемуарами «Гілбільська елегія. Спогади про родину та культуру в стані кризи» (Hillbilly Elegy: A Memoir of a Family and Culture in Crisis), написаними в 2016 році, в яких розповідає про бідність в юності.

Венс виступає проти абортів, є активним прихильником кампанії Трампа з будівництва стіни на південному кордоні США, щоб стримувати іммігрантів, заперечує зміну клімату та вважає, що вибори 2020 року, які Трамп програв, були сфальсифіковані.

Консерватори, зокрема інші потенційні кандидати на посаду віце-президента, схвалили таке рішення.

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Можливо, найважливіша роль віце-президента США полягає в тому, що він представляє вирішальну кількість голосів серед 100 членів Сенату, який наразі майже порівну розділений між демократами і незалежними представниками, які збираються разом із ними, та республіканцями.

Інша дуже важлива роль, звичайно ж, полягає в тому, що він є наступним у черзі на пост президента, якщо той не зможе виконувати свої обов'язки. Зараз саме це в центрі уваги американців після замаху на Трампа під час передвиборчого мітингу в Пенсильванії минулими вихідними.

У той час, як в Огайо переважають республіканці, голоси в сусідній Пенсильванії – батьківщині Байдена – під час останніх виборів розділилися. І це ще одна значуща роль віце-президента, принаймні як кандидата: залучити голоси.

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Замість того, щоб достукатися до потенційних кандидатів, що сумніваються, жінок або меншості, аби збільшити кількість голосів, обрання Венса може розглядатися як намір Трампа зміцнити вплив консерваторів.

Більшість республіканців, зокрема сам Венс, останнім часом дистанціювалися від Трампа через його заперечення виборів та проблеми із законом, але, схоже, Венс повертає прихильність до колишнього президента.

Держдепартамент США погоджується із запрошенням Росії на наступний саміт

Після того, як Зеленський у понеділок заявив, що Росію слід запросити на наступний Саміт миру, адміністрація Байдена схвалила таку ідею, проте сумнівається у готовності Кремля до переговорів.

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Повертаючись із саміту НАТО цими вихідними, Зеленський також відвідав Ірландію.

Росія не отримала запрошення на конференцію за участі 90 країн у Швейцарії, що відбулася в червні. Багато країн висловилися за справедливий мир, але без переговорів із РФ саміт виявився безрезультатним. Кремль назвав його «абсурдним».

Делегацію США очолила віце-президентка Камала Гарріс, оскільки Байден мав провести передвиборчу кампанію у Каліфорнії.

«Якщо вони хочуть запросити Росію на цей саміт, звичайно, ми це підтримуємо, - заявив на брифінгу представник Держдепартаменту Метью Міллер. - Ми завжди підтримували дипломатію, коли Україна була готова, але ніколи не було зрозумілим, чи готовий Кремль до справжньої дипломатії».

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Протягом кількох місяців Зеленський заявляє, що підтримки, отриманої від союзників, достатньо, щоб стримувати росіян, але недостатньо для перемоги. За даними інформаційного агентства «Укрінформ», на прес-конференції у понеділок він підтвердив, що рішення про передачу F-16 Україні стратегічне, але кількість літаків поки що не стратегічна.

Президент стверджує, що 25 ЗРК Patriot буде достатньо, щоб захистити всю Україну. Наразі три комплекси від американських та європейських союзників перебувають на шляху до України.