Війська ЗС РФ завдали 357 ударів на Запоріжжі за добу, повідомив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров.

Росія обстріляла Запоріжжя

Під вогонь потрапили 11 населених пунктів: Оріхів, Гуляйполе, Новоандріївка, Роботине, Мала Токмачка, Малинівка, Червонодніпровка, Залізничне, Успенівка, Гуляйпільське та Левадне.

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Росіяни застосували 144 дрони різних типів і здійснили 14 обстрілів із РСЗВ та 196 із артилерії.

Від трьох авіаційних ударів постраждали Роботине, Гуляйпільське та Залізничне.

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Надійшли 7 повідомлень про руйнування житла й об'єктів інфраструктури, але мирні жителі не постраждали.

Останні обстріли на Запоріжжі – що відомо

За попередню добу Росія завдала 416 ударів по області за добу.

Для обстрілів ворог використав 190 БпЛА різних типів і здійснив 13 обстрілів із РСЗВ та 206 з артилерії.

В ОВА зафіксували 12 повідомлень про руйнування житла й об'єктів інфраструктури.

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До ОВА надійшли 14 повідомлень про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури.
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