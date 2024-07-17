Війська ЗС РФ завдали 357 ударів на Запоріжжі за добу, повідомив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров.
Росія обстріляла Запоріжжя
Під вогонь потрапили 11 населених пунктів: Оріхів, Гуляйполе, Новоандріївка, Роботине, Мала Токмачка, Малинівка, Червонодніпровка, Залізничне, Успенівка, Гуляйпільське та Левадне.
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Росіяни застосували 144 дрони різних типів і здійснили 14 обстрілів із РСЗВ та 196 із артилерії.
Від трьох авіаційних ударів постраждали Роботине, Гуляйпільське та Залізничне.
Надійшли 7 повідомлень про руйнування житла й об'єктів інфраструктури, але мирні жителі не постраждали.
Останні обстріли на Запоріжжі – що відомо
За попередню добу Росія завдала 416 ударів по області за добу.
Для обстрілів ворог використав 190 БпЛА різних типів і здійснив 13 обстрілів із РСЗВ та 206 з артилерії.
В ОВА зафіксували 12 повідомлень про руйнування житла й об'єктів інфраструктури.