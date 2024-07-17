Кандидат у президенти США від Республіканської партії Дональд Трамп оголосив, що проведе свій перший мітинг після того, як три дні тому його ледь не вбили на мітингу в Пенсильванії. У суботу він виступить у Гранд-Репідсі, штат Мічиган, разом зі своїм новоспеченим соратником по виборчій кампанії, сенатором Джей Ді Венсом (Республіканська партія, штат Огайо).

Це оголосили на другий день Республіканського національного з'їзду в сусідньому Мілуокі, штат Вісконсін (який, як і Мічиган, вважається спірним штатом). У вівторок там виступали колишні суперники - губернатор Флориди Рон ДеСантіс, колишня посол США в ООН Ніккі Хейлі та венчурний капіталіст, а нині фармацевтичний підприємець Вівек Рамасвамі, кожен з яких рішуче підтримав свого давнього опонента. На сцені також з'явилася колишня кандидатка на посаду віце-президента Еліза Стефанік (Республіканська партія штату Нью-Йорк), яка одразу ж розкритикувала зовнішню політику нинішньої адміністрації.

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«По всьому світу безпорадний і недолугий Джо Байден спричинив хаос, послабивши нашу національну безпеку: від катастрофічного виведення військ з Афганістану до вторгнення Путіна в Україну і терористичної атаки ХАМАСу проти нашого найціннішого союзника, Ізраїлю», - сказала Стефанік.

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Хейлі, колишня посол США в ООН, звинуватила Байдена і колишнього президента Барака Обаму в російському вторгненні в Україну.

"Але коли президентом був Дональд Трамп, Путін нічого не вчинив... ніяких вторгнень, ніяких воєн. Це не було випадковістю. Путін не нападав на Україну, тому що знав, що Дональд Трамп - жорсткий», - сказала вона.

Трамп і Венс спостерігали за процесом з VIP-ложі разом зі Стефанік і запеклою антиукраїнською представницею Марджорі Тейлор Грін (Республіканська партія, штат Джорджія).

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Хейлі, яка обіцяла набагато більш сприятливе ставлення до допомоги Києву, під час своєї передвиборчої кампанії заявляла, що Сполучені Штати не можуть «пережити ще чотири роки хаосу» за часів Трампа. Її появи не очікували, повідомляє агенція Франс-Пресс (AFP). Вона представляла найсерйознішу загрозу для Трампа, отримавши підтримку і гроші деяких з найвпливовіших прихильників партії, тому її відсутність на Республіканському національному з’їзді можна було б зрозуміти.

З іншого боку, людину, яка колись присягалася, що вона «ніколи не буде підтримувати Трампа» - Венса - обрали кандидатом у віце-президенти, незважаючи на те, що він публічно називає колишнього президента "американським Гітлером" і каже, що треба бути "ідіотом", щоб голосувати за нього.

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Але суботня стрілянина кардинально змінила політичний сценарій в усьому світі. Колишні суперники Трампа тепер набагато охочіше розмахують його популістським прапором «Америка понад усе» перед партійною елітою, особливо з ізоляціоністським, антиукраїнським кандидатом Венсом у бюлетені.

Після зустрічі з Трампом колишній прем'єр-міністр Великої Британії заявив, що кандидат буде «сильним» у підтримці України

Колишній прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон зустрівся з Трампом у вівторок, через день після того, як кандидат під бурхливі оплески з'явився перед учасниками Республіканського національного з'їзду в Мілуокі.

За словами колишнього лідера британської Консервативної партії, чиє прем'єрство (2019-2022) на рік збіглося з президентством Трампа, лідер республіканців є «сильним і рішучим» у своїй підтримці України.

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«Радий зустрітися з президентом Трампом, який перебуває у відмінній формі після ганебного замаху на його життя», - написав Джонсон у вівторок у соціальних мережах. «Ми обговорили Україну, і я не сумніваюся, що він буде сильним і рішучим у підтримці цієї країни і захисті демократії».

Джонсон відомий своїми теплими стосунками з президентом Володимиром Зеленським та своєю роллю у створенні коаліції союзників для захисту України.

За повідомленням Sky News, його зустріч із Трампом тривала близько 30 хвилин.

За чотири дні до цього, безпосередньо перед замахом у Пенсильванії, Трамп також зустрівся із правопопулістським лідером Угорщини Віктором Орбаном, чиї недобросовісні «миротворчі місії» на посаді нового головуючого в ЄС на ротаційній основі викликали гнів Брюсселя.

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Раніше Орбан здійснив несанкціоновану поїздку до Москви нібито для обговорення мирних пропозицій із президентом Росії Владіміром Путіним, з яким Орбан має на диво близькі стосунки. У партії Трампа, м'яко кажучи, дуже розбіжні погляди на допомогу Україні, а Трамп, як відомо, пообіцяв, що покладе край війні «за 24 години».

"Для мене було честю відвідати сьогодні президента Дональда Трампа в Мар-а-Лаго. Ми обговорили шляхи досягнення миру», - написав Орбан у соціальних мережах. «Хороша новина дня: він збирається вирішити цю проблему!»

На своїй власній соціальній платформі Truth Social Трамп відповів: «Дякую, Вікторе. Повинен бути МИР, і якнайшвидше. Занадто багато людей загинуло у війні, яка ніколи не повинна була початися!"

Україна втратила Кринки, а росіяни остаточно евакуювали свої патрульні катери з Криму

Посилаючись на джерела в ВМС, «Українська правда» у вівторок повідомила, що останні підрозділи Збройних сил України (ЗСУ) вийшли із села Кринки на лівому березі Дніпра.

Це село було останнім плацдармом України на східному березі річки в цій частині Херсонської області, що стало результатом відважної переправи через річку на окуповану територію в жовтні 2023 року. Кринки утримували протягом місяців, і місії з поповнення запасів були вкрай небезпечними.

Російські війська щодня зосереджувалися на тому, щоб відтіснити бійців ЗСУ назад на західний берег, і це повільно відбувалося протягом весни цього року. Виведення військ практично завершилося кілька тижнів тому, писала «Українська правда».

Тим часом, Інститут вивчення війни (ISW) повідомив, що у вівторок бої в інших місцях на східному березі річки продовжилися, але аналітичний центр не зміг підтвердити жодних просувань з обох боків.