Ворожі сили вдарили по 17 населених пунктах Херсонської області, повідомив очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

Обстріл Росією Херсонщини – подробиці

Згідно з даними ОВА, під обстрілами опинились Бургунка, Тягинка, Червоний Маяк, Шляхове, Антонівка, Томарине, Михайлівка, Інгулець, Станіслав, Берислав, Золота Балка, Качкарівка, Широка Балка, Комишани, Токарівка, Садове та Херсон. Окрім цього, по Херсону завдали ракетного удару.

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Окрім 19 приватних будинків та 7 багатоповерхівок, пошкоджені також торговельні й ангарні приміщення, приватні автомобілі та вежа стільникового зв'язку.

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"Через російську агресію 7 людей дістали поранення", – зауважив Прокудін.

Останні обстріли на Херсонщині – що відомо

Нагадаємо, що з 15 по 16 липня ворог завдав ударів по 16 населених пунктах області.

Як зазначали в ОВА, окрім 15 приватних будинків та багатоповерхівки, ушкоджень зазнали газогін, дошкільний навчальний заклад, господарча споруда, гараж, приватні автомобілі та адмінбудівля.

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