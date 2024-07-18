Єдиний майновий комплекс державного підприємства «Готель «Козацький» у центрі Києва продали за 400 млн грн. Покупець має сплатити 80 млн грн ПДВ.

Про це повідомила пресслужба Фонду держмайна України (ФДМУ).

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Готель "Козацький" приватизують за 400 мільйонів - що відомо

Фонд держмайна 18 липня провів в державній електронній торговій системі Prozorro.Продажі онлайн-аукціон з приватизації готелю “Козацький”.

Стартова вартість лота становила понад 155 млн гривень.

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“Торги проходили за правилами трираундового англійського аукціону на підвищення ціни. На аукціоні змагалося три учасники, під час торгів ціна зросла у понад 2,5 раза — до 400 млн гривень”, - йдеться в повідомленні.

Переможцем аукціону стало сільськогосподарське товариство з обмеженою відповідальністю “Надія”, зареєстроване у Чернівецькій області. Підприємство спеціалізується на виробництві м'яса качки пекінської породи під торговою маркою "Смачне каченя".

Після укладання угоди з покупцем 400 мільйонів гривень надійдуть до державного бюджету. Також компанія додатково сплатить 80 млн грн ПДВ.

На сплату вартості лота переможець має 20 робочих днів після дня завершення аукціону. Договір купівлі-продажу підписується лише після надходження коштів до бюджету.

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"Інжур" ще може викупити "Козацький"

Однак якщо ТОВ “Надія” через якісь причини не заплатить гроші, право на приватизацію перейде до ТОВ "Інжур" Андрія Журжія, ставка якого була нижчою на 1000 грн.

ТОВ "Інжур" - це інвестиційний фонд форми REIT для так званої народної приватизації двох готелів у самому центрі Києва на Майдані Незалежності. Він є власністю однойменного ТОВ.

Компанія володіє нерухомістю та отримує від неї дохід, виплачуючи інвесторам дивіденди із ставкою, вищою за ставки за державними цінними паперами й депозитами. Втім, кошти, вкладені в REIT-фонди не гарантуються ФГВФО.

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Готель “Козацький” - що варто знати

Готель “Козацький” площею понад 9,5 тис. кв.м розташований у центрі Києва. Основним видом діяльності є готельні та ресторанні послуги.

У власності готелю - 135 номерів, ресторан, кафе, п’ять конференц-залів та 1494 од. рухомого майна (обладнання, меблі, інвентар тощо).

Станом на кінець березня готель має заборгованість перед бюджетом у майже 9,1 млн грн. За умовами продажу її має сплатити новий власник об’єкта впродовж шести місяців.

Довідка

Через платформу Prozorro.Продажі активно приватизують різні активи. Зокрема, через платформу приватизують активи ліквідованих російських банків.

Платформа Prozorro.Продажі була створена для продажу активів банків, які протягом “банкопаду” у 2015 році передали в управління Фонду гарантування вкладів фізичних осіб. Згодом, туди додали інші активи для приватизації: у липні 2021 запустили земельні торги ділянками всіх форм власності, а після вторгнення через платформу продавали активи націоналізованих “дочок” російських банків в Україні.