Сьогодні, 18 липня, більшістю голосів депутатів Європарламенту переобрали Урсулу фон дер Ляєн президенткою Єврокомісії на наступні 5 років, повідомив Укрінформ.

Урсулу фон дер Ляєн переобрали президенткою Єврокомісії

У процедурі голосування взяли участь 707 депутатів. З них за продовження мандату чинної керівниці Єврокомісії на наступні 5 років висловився 401 депутат.

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Водночас проти продовження мандату для фон дер Ляєн виступили 284 депутати, а утрималися –15.

7 європейських політиків не взяли участь у голосуванні.

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Урсула фон дер Ляєн закликала створити Європейський оборонний союз – що відомо

Нагадаємо, що сьогодні президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн під час парламентських слухань у Європарламенті заявила про необхідність створення Європейського оборонного союзу для реакції на виклики з безпеки перед Європою після початку повномасштабного вторгнення.

За її словами, захист Європи є європейським обов’язком.

Більше по темі Зеленський закликав лідерів Європи до єдності, не вірити у "мирні ініціативи" Путіна Президент України під час виступу на сесії ІV саміту Європейської політичної спільноти закликав спрямувати всі дипломатичні зусилля на саміти миру.

Президентка також припустила, що дехто з європейських політиків почувається некомфортно з ідеєю Європейського оборонного союзу, але додала, що справжнім дискомфортом для європейців є загроза для їхньої безпеки.

"Наші закордонні витрати є надто високими. Ми маємо, таким чином, створити єдиний ринок для оборони", – додала фон дер Ляєн.

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Раніше за словами фон дер Ляєн, в ЄС знайшли правовий шлях для передачі Україні доходів від заблокованих російських фінансових активів, тому вже в липні Україна зможе отримати перші 1,5 млрд євро надходжень.