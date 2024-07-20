У ніч на суботу російські окупанти обстріляли залізницю у Харківській області.

Постраждало четверо залізничників. У них незначні поранення.

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Пошкоджені будівлі та рухомий склад Укрзалізниці.

Про це повідомили в компанії.

На Харківщині поранені залізничники

Крім того, була пошкоджена контактна мережа на виїзді з самого Харкова.

Тому поїзди сполученням Київ-Харків 63 та 719 очікували на усунення наслідків.

Вночі рух поновили. Поїзди прямують до столиці.

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Через нічну атаку затримуються потяги

Поїзди до Краматорська через російську атаку по залізниці прибуватимуть із затримкою.

«Рейси в напрямку Краматорська досі очікують на дозвіл продовжити рух, а тому прибуватимуть зі значною затримкою. Те саме стосується оборотного рейсу з Краматорська, відправка якого буде можливою пізніше», - попередили в Укрзалізниці.

Там зазначили, що вже завершили пересадки для пасажирів нічних рейсів з Харкова.

Однак низка поїздів рухаються із затримкою.

За оновленими даними можна стежити на порталі uz-vezemo.uz.gov.ua.