Кількість загиблих внаслідок вчорашньої атаки по Миколаєву зросла до чотирьох.
У лікарні помер поранений чоловік.
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Про це повідомив міський голова Олександр Сєнкевич.
«Станом на зараз вже чотири загиблих через російський приліт, у тому числі і дитина», - написав він.
Внаслідок удару по Миколаєву загинув 13-річний хлопчик
Серед жертв окупантів - 13-річний Кирило Дядюшко.
Про це повідомили на сторінці ансамблю народних танців SOUVENIR, де хлопець займався танцями.
«Наше Сонечко, наша талановита дитиночка, яка мріяли і так хотіла жити…», - йдеться у повідомленні студії.
Ввечері 19 липня окупанти обстріляли Миколаїв
Російські війська вдарили по місту напередодні ввечері.
Армія РФ влучила у дитячий майданчик поблизу звичайного будинку.
Попереднього пошкоджено 19 житлових будинків та дитячий садок.
За даними обласної влади, постраждало понад 20 людей.
Попередньо ворог вдарив по житловому кварталу авіаційною ракетою Х-59.