Кількість загиблих внаслідок вчорашньої атаки по Миколаєву зросла до чотирьох.  

У лікарні помер поранений чоловік. 

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Про це повідомив міський голова Олександр Сєнкевич.

«Станом на зараз вже чотири загиблих через російський приліт, у тому числі і дитина», - написав він. 

Внаслідок удару по Миколаєву загинув 13-річний хлопчик

Серед жертв окупантів - 13-річний Кирило Дядюшко. 

Про це повідомили на сторінці ансамблю народних танців SOUVENIR, де хлопець займався танцями.

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«Наше Сонечко, наша талановита дитиночка, яка мріяли і так хотіла жити…», - йдеться у повідомленні студії.  

Ввечері 19 липня окупанти обстріляли Миколаїв

Російські війська вдарили по місту напередодні ввечері. 

Армія РФ влучила у дитячий майданчик поблизу звичайного будинку.

Попереднього пошкоджено 19 житлових будинків та дитячий садок. 

За даними обласної влади, постраждало понад 20 людей. 

Попередньо ворог вдарив по житловому кварталу авіаційною ракетою Х-59.

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