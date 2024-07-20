Кількість загиблих внаслідок вчорашньої атаки по Миколаєву зросла до чотирьох.

У лікарні помер поранений чоловік.

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Про це повідомив міський голова Олександр Сєнкевич.

«Станом на зараз вже чотири загиблих через російський приліт, у тому числі і дитина», - написав він.

Внаслідок удару по Миколаєву загинув 13-річний хлопчик

Серед жертв окупантів - 13-річний Кирило Дядюшко.

Про це повідомили на сторінці ансамблю народних танців SOUVENIR, де хлопець займався танцями.

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«Наше Сонечко, наша талановита дитиночка, яка мріяли і так хотіла жити…», - йдеться у повідомленні студії.