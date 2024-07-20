Цієї ночі російські війська атакували дронами та ракетами Харківщину, Полтавщину, Сумщину, Чернігівщину та Київщину.

Запустили 16 «шахедів», один БпЛА невстановленого типу, три балістичні «Іскандер-М» та одну крилату «Іскандер-К».

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Наша ППО збила 13 ворожих цілей.

- 12 ударних БпЛА «Shahed - 131/136»

- 1 БпЛА невстановленого типу

Росіяни вдарили по енергетиці

Армія РФ атакувала об'єкти енергетики в трьох областях - у Полтавській, Сумській та Чернігівській областях.

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В окремих районах Полтавщини та Чернігівщини знеструмлювались промислові й побутові споживачі.

«На ранок енергоживлення більшості споживачів відновлено. Тривають аварійно-відновлювальні роботи», - повідомили в Укренерго.

На Сумщині росіяни вдарили дронами по об'єкту енергетичної інфраструктури у Конотопському району.

Більше по темі Дрони СБУ уразили базу російської берегової охорони у Криму - відео Джерело Kyiv Post повідомило про наслідки комбінованої атаки морськими та повітряними безпілотниками на базу російської берегової охорони озера Донузлав у Криму.

«Один з ворожих безпілотників був знищений нашими силами протиповітряної оборони. Наслідки ворожої атаки ліквідуються», - уточнили в ОДА.

У Миргородському районі на Полтавщині пошкоджена цивільна інфраструктура.

Виникла пожежа. Її вже загасили.

Також керівник ОВА Філіп Пронін писав про влучання в Полтавському районі. Деталей він не розкрив. Лише зазначив, що 16 населених пунктів залишилися без електрики.

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«У Полтавському районі без електропостачання 16 населених пунктів: майже 3,8 тис. споживачів, без водопостачання - близько 700», - уточнив він.