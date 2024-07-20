Цієї ночі російські війська атакували дронами та ракетами Харківщину, Полтавщину, Сумщину, Чернігівщину та Київщину.
Запустили 16 «шахедів», один БпЛА невстановленого типу, три балістичні «Іскандер-М» та одну крилату «Іскандер-К».
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Наша ППО збила 13 ворожих цілей.
- 12 ударних БпЛА «Shahed - 131/136»
- 1 БпЛА невстановленого типу
Росіяни вдарили по енергетиці
Армія РФ атакувала об'єкти енергетики в трьох областях - у Полтавській, Сумській та Чернігівській областях.
В окремих районах Полтавщини та Чернігівщини знеструмлювались промислові й побутові споживачі.
«На ранок енергоживлення більшості споживачів відновлено. Тривають аварійно-відновлювальні роботи», - повідомили в Укренерго.
На Сумщині росіяни вдарили дронами по об'єкту енергетичної інфраструктури у Конотопському району.
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«Один з ворожих безпілотників був знищений нашими силами протиповітряної оборони. Наслідки ворожої атаки ліквідуються», - уточнили в ОДА.
У Миргородському районі на Полтавщині пошкоджена цивільна інфраструктура.
Виникла пожежа. Її вже загасили.
Також керівник ОВА Філіп Пронін писав про влучання в Полтавському районі. Деталей він не розкрив. Лише зазначив, що 16 населених пунктів залишилися без електрики.
«У Полтавському районі без електропостачання 16 населених пунктів: майже 3,8 тис. споживачів, без водопостачання - близько 700», - уточнив він.
Попередньо «шахедами» окупанти також вдарили по Чернігівщині.
Під прицілом опинився об'єкт енергетичної інфраструктури.
У Києві впали уламки дрона
Внаслідок нічної атаки в Соломʼянському районі Києва попередньо зафіксували падіння уламків дрона.
Станом на ранок даних щодо руйнувань чи потерпілих немає.
«Внаслідок сьогоднішньої нічної повітряної атаки БпЛА на Київ в Соломʼянському районі столиці попередньо зафіксовано падіння певних фрагментів ворожого дрона», - повідомили в КМВА.
Окупанти вдарили по Харківщині «Іскандером»
Близько третьої ночі росіян вдарили «Іскандером» по селу Барвінкове в Ізюмському районі на Харківщині.
Поцілили по об’єкту інфраструктури.
За даними обласної влади, пошкоджено понад 50 житлових будинків, адміністративні будівлі, господарчі споруди, автомобілі.
Загинули 2 чоловіків. Ще три людини були поранені.
Внаслідок обстрілу «Іскандером» у селі Водяне Богодухівського району пошкоджене зерносховище.
У селі Олексіївка горіла пшениця в складському приміщенні та конструктивні елементи будівлі. Пошкоджено 3 складські будівлі.