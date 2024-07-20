Цієї ночі російські війська атакували дронами та ракетами Харківщину, Полтавщину, Сумщину, Чернігівщину та Київщину. 

Запустили 16 «шахедів», один БпЛА невстановленого типу, три балістичні «Іскандер-М» та одну крилату «Іскандер-К». 

ПРИЄДНУЙТЕСЯ ДО НАС

Підписуйтесь на наш Viber-канал.

Наша ППО збила 13 ворожих цілей. 

- 12 ударних БпЛА «Shahed - 131/136»

- 1 БпЛА невстановленого типу

Росіяни вдарили по енергетиці

Армія РФ атакувала об'єкти енергетики в трьох областях - у Полтавській, Сумській та Чернігівській областях. 

Advertisement

В окремих районах Полтавщини та Чернігівщини знеструмлювались промислові й побутові споживачі. 

«На ранок енергоживлення більшості споживачів відновлено. Тривають аварійно-відновлювальні роботи», - повідомили в Укренерго. 

На Сумщині росіяни вдарили дронами по об'єкту енергетичної інфраструктури у Конотопському району. 

Дрони СБУ уразили базу російської берегової охорони у Криму - відео
Більше по темі

Дрони СБУ уразили базу російської берегової охорони у Криму - відео

Джерело Kyiv Post повідомило про наслідки комбінованої атаки морськими та повітряними безпілотниками на базу російської берегової охорони озера Донузлав у Криму.

«Один з ворожих безпілотників був знищений нашими силами протиповітряної оборони. Наслідки ворожої атаки ліквідуються», - уточнили в ОДА. 

У Миргородському районі на Полтавщині пошкоджена цивільна інфраструктура.  

Виникла пожежа. Її вже загасили. 

Також керівник ОВА Філіп Пронін писав про влучання в Полтавському районі. Деталей він не розкрив. Лише зазначив, що 16 населених пунктів залишилися без електрики. 

Advertisement

«У Полтавському районі без електропостачання 16 населених пунктів: майже 3,8 тис. споживачів, без водопостачання - близько 700», - уточнив він. 

Попередньо «шахедами» окупанти також вдарили по Чернігівщині

Під прицілом опинився об'єкт енергетичної інфраструктури. 

У Києві впали уламки дрона

Внаслідок нічної атаки в Соломʼянському районі Києва попередньо зафіксували падіння уламків дрона. 

Станом на ранок даних щодо руйнувань чи потерпілих немає.

«Внаслідок сьогоднішньої нічної повітряної атаки БпЛА на Київ в Соломʼянському районі столиці попередньо зафіксовано падіння певних фрагментів ворожого дрона», - повідомили в КМВА. 

Advertisement

Окупанти вдарили по Харківщині «Іскандером» 

Близько третьої ночі росіян вдарили «Іскандером» по селу Барвінкове в Ізюмському районі на Харківщині. 

Поцілили по об’єкту інфраструктури. 

За даними обласної влади, пошкоджено понад 50 житлових будинків, адміністративні будівлі, господарчі споруди, автомобілі. 

Загинули 2 чоловіків. Ще три людини були поранені. 

Внаслідок обстрілу «Іскандером» у селі Водяне Богодухівського району пошкоджене зерносховище.

У селі Олексіївка горіла пшениця в складському приміщенні та конструктивні елементи будівлі. Пошкоджено 3 складські будівлі.

Київ Пост
Київ Пост
Читати далі
Армія РФ атакувала залізницю на Харківщині Харків
Армія РФ атакувала залізницю на Харківщині
Київ Пост
3г тому
Армія РФ ударила по дитячому майданчику у Миколаєві: 3 загиблих та 5 поранених Ракетні обстріли
Армія РФ ударила по дитячому майданчику у Миколаєві: 3 загиблих та 5 поранених
Київ Пост
18г тому
Дрони СБУ уразили базу російської берегової охорони у Криму - відео ЕКСКЛЮЗИВ Дрони
Дрони СБУ уразили базу російської берегової охорони у Криму - відео
Карина Доломанжи
1д тому
ППО збила всі "Шахеди" й майже всі ракети під час нічної атаки на Україну Ракетні обстріли
ППО збила всі "Шахеди" й майже всі ракети під час нічної атаки на Україну
Київ Пост
2д тому
Спонсорований контент
" Попередній Зеленський і Трамп поговорили телефоном
Далі » Армія РФ атакувала залізницю на Харківщині