Російські війська вбили чоловіка у Нікополі на Дніпропетровщині.

Загиблому було 44 роки.

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Про це повідомили в ОДА.

Один загиблий та поранена: наслідки удару РФ

Окупанти обстріляли місто з артилерії.

Крім того, вдарили по Покровській громаді.

Там поранена жінка 60 років.

Постраждалій надали медичну допомогу. Вона лікуватиметься вдома.

Наслідки удару по Нікопольському району. Фото: Сергій Лисак, Telegram.

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Внаслідок обстрілів пошкоджені житлові будинки, господарські споруди, теплиці, авто, газопроводи та лінія електропередач.

Наслідки удару по Нікопольському району. Фото: Сергій Лисак, Telegram.

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Росіяни гатять по Нікопольському району

Війська агресора не припиняють бити по Нікопольському району.

В регіоні було гучно напередодні ввечері і сьогодні під ранок.

Ворог обстріляв сам районний центр, Марганецьку та Покровську громади.

В основному застосовував дрони-камікадзе. Цілив також з артилерії.

Пошкоджений приватний будинок. Під час ранкових і вечірніх ударів ніхто не постраждав.