Російські війська вбили чоловіка у Нікополі на Дніпропетровщині. 

Загиблому було 44 роки. 

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Про це повідомили в ОДА. 

Один загиблий та поранена: наслідки удару РФ

Окупанти обстріляли місто з артилерії. 

Крім того, вдарили по Покровській громаді. 

Там поранена жінка 60 років. 

Постраждалій надали медичну допомогу. Вона лікуватиметься вдома.

Наслідки удару по Нікопольському району. Фото: Сергій Лисак, Telegram.

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Внаслідок обстрілів пошкоджені житлові будинки, господарські споруди, теплиці, авто, газопроводи та лінія електропередач.

Наслідки удару по Нікопольському району. Фото: Сергій Лисак, Telegram.

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Війська агресора не припиняють обстрілювати Дніпропетровську область.

Росіяни гатять по Нікопольському району

Війська агресора не припиняють бити по Нікопольському району. 

В регіоні було гучно напередодні ввечері і сьогодні під ранок. 

Ворог обстріляв сам районний центр, Марганецьку та Покровську громади. 

В основному застосовував дрони-камікадзе. Цілив також з артилерії.

Пошкоджений приватний будинок. Під час ранкових і вечірніх ударів ніхто не постраждав. 

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