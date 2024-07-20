Прощання з Іриною Фаріон розпочнеться у неділю у Львові.
Поховають її наступного дня - у понеділок 22-го липня.
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Про це повідомила донька вбитої громадської діячки Софія Семчишин.
Прощання з Іриною Фаріон
Панахида розпочнеться в завтра - в Гарнізонному храмі святих апостолів Петра і Павла о 19:00.
У понеділок о 14:00 там відбудеться чин похорону. Поховають Ірину Фаріон на Личаківському кладовищі.
«Поховають маму на Личаківському кладовищі на центральній алеї (поле№ 22, неподалік могили Володимира Івасюка)», - написала донька Фаріон.
Підозрюваного у вбивстві Фаріон шукають
Слідчі відпрацьовують усі можливі версії нападу на Ірину Фаріон, включно з «російським слідом».
Про це повідомив президент Володимир Зеленський. Зранку він заслухав доповіді силовиків щодо вбивства ексдепутатки.
«Відпрацьовуються всі доступні камери спостереження, триває опитування свідків, обстежується територія кількох районів. Досліджуються всі версії, включно з тією, що веде в Росію», - зазначив президент.
Підозрюваного шукають.
Серед мотивів злочину, які розглядає поліція - громадська та політична діяльність і особиста неприязнь.
Сусіди розповідають про підозрілого чоловіка, якого кілька тижнів помічали біля будинку Ірини Фаріон.
Вбивство Ірини Фаріон
Невідомий вистрілив в Ірину Фаріон у п'ятницю ввечері та втік.
Вона отримала вогнепальне поранення у голову.
Професорку доправили до лікарні у вкрай тяжкому стані. Однак, врятувати не вдалося.
Правоохоронці кваліфікували напад на політикиню як «умисне вбивство».
Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі до п'ятнадцяти років.
«Призначена вже низка експертиз, у тому числі балістична експертиза. Можу сказати, що на цей момент у нас вже є кілька версій, і основні з них можу сказати, що це - громадська, політична діяльність і особиста неприязнь. Звичайно, що версії можуть з’являтися й інші», - заявив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко.
За словами урядовця, вбивство Ірини Фаріон було спланованим. Мовляв, стрілець готувався завчасно.