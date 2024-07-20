У понеділок о 14:00 там відбудеться чин похорону. Поховають Ірину Фаріон на Личаківському кладовищі.

Панахида розпочнеться в завтра - в Гарнізонному храмі святих апостолів Петра і Павла о 19:00.

Прощання з Іриною Фаріон розпочнеться у неділю у Львові.

Сусіди розповідають про підозрілого чоловіка, якого кілька тижнів помічали біля будинку Ірини Фаріон.

Серед мотивів злочину, які розглядає поліція - громадська та політична діяльність і особиста неприязнь.

«Відпрацьовуються всі доступні камери спостереження, триває опитування свідків, обстежується територія кількох районів. Досліджуються всі версії, включно з тією, що веде в Росію», - зазначив президент.

Про це повідомив президент Володимир Зеленський. Зранку він заслухав доповіді силовиків щодо вбивства ексдепутатки.

Вбивство Ірини Фаріон

Невідомий вистрілив в Ірину Фаріон у п'ятницю ввечері та втік.

Вона отримала вогнепальне поранення у голову.

Професорку доправили до лікарні у вкрай тяжкому стані. Однак, врятувати не вдалося.

Правоохоронці кваліфікували напад на політикиню як «умисне вбивство».

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі до п'ятнадцяти років.

«Призначена вже низка експертиз, у тому числі балістична експертиза. Можу сказати, що на цей момент у нас вже є кілька версій, і основні з них можу сказати, що це - громадська, політична діяльність і особиста неприязнь. Звичайно, що версії можуть з’являтися й інші», - заявив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко.

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За словами урядовця, вбивство Ірини Фаріон було спланованим. Мовляв, стрілець готувався завчасно.