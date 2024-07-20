У центрі Києва незаконно знесли історичну будівлю XIX століття - Садибу Зеленських. 

Про це повідомили у Департаменті охорони культурної спадщини КМДА. 

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«Несанкціоноване знесення Садиби Зеленських, за адресою вул. Кониського, 22, збудованої у 1890 році. Шокуюча ситуація! Те, що наразі відбувається - зухвале та цинічне самоуправство!», - обурилися в департаменті. 

У Києві знесли Садибу Зеленських

Про знесення будівлі стало відомо у п'ятницю 19 липня. 

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«Вчора ввечері до поліції Києва надійшло повідомлення про те, що на вулиці Олександра Кониського невідомі особи за допомогою важкої будівельної техніки знесли будинок, побудований наприкінці XIX століття», - повідомили в поліції. 

Зазначається, що правоохоронці встановили місцезнаходження техніки та вилучили її. Вирішується питання щодо її арешту. 

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У Департаменті охорони культурної спадщини КМДА назвали знесення будівлі «цинічним та зухвалим злочином».

Адже кілька днів тому Громадська організація «Спадщина Київ» подала до департаменту пакет доопрацьованої облікової документації щодо присвоєння цій будівлі статусу пам'ятки. 

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«Цей крок є частиною підписаного раніше з Департаментом охорони культурної спадщини КМДА плану дій щодо реалізації петиції №12870 «Зберегти історичну садибу Зеленських», яка була підтримана міським головою», - наголосили у відомстві. 

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