«Несанкціоноване знесення Садиби Зеленських, за адресою вул. Кониського, 22, збудованої у 1890 році. Шокуюча ситуація! Те, що наразі відбувається - зухвале та цинічне самоуправство!», - обурилися в департаменті.

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Про це повідомили у Департаменті охорони культурної спадщини КМДА.

У Києві знесли Садибу Зеленських

Про знесення будівлі стало відомо у п'ятницю 19 липня.

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«Вчора ввечері до поліції Києва надійшло повідомлення про те, що на вулиці Олександра Кониського невідомі особи за допомогою важкої будівельної техніки знесли будинок, побудований наприкінці XIX століття», - повідомили в поліції.

Зазначається, що правоохоронці встановили місцезнаходження техніки та вилучили її. Вирішується питання щодо її арешту.

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