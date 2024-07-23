ЗС РФ здійснили 463 обстріли в Запорізькому регіоні за добу, поінформував очільник Запорізької ОВА Іван Федоров.
Росія обстріляла Запорізьку область
Від російської атаки постраждали 11 населених пунктів: Приморське, Гуляйполе, Оріхів, Мала Токмачка, Новоандріївка, Роботине, Новоданилівка, Малинівка, Левадне, Преображенка та Долинка.
ПРИЄДНУЙТЕСЯ ДО НАС
Підписуйтесь на наш Viber-канал.
Зокрема, 4 авіаційні удари здійснили по Новоандріївці.
Для комбінованої атаки ворожі війська застосували 211 дронів різних типів і здійснили 14 обстріли з РСЗВ та 234 із артилерії.
ОВА отримала 19 повідомлень про руйнування житла й об'єктів інфраструктури, але мирне населення не постраждало.
Обстріли на Запоріжжі – що відомо
Нагадаємо, що за попередню добу РФ завдала 450 ударів по регіону.
Для цього ворог використав 179 БпЛА різних типів і здійснив 4 обстріли з РСЗВ та 263 з артилерії.
Водночас Степногірськ та Новоандріївка постраждали від 4 авіаударів.
РФ обстріляла Запоріжжя майже 450 разів за добу
Подробиці про руйнування житла й об'єктів інфраструктури читайте в матеріалі Kyiv Post.