ЗС РФ здійснили 463 обстріли в Запорізькому регіоні за добу, поінформував очільник Запорізької ОВА Іван Федоров.

Росія обстріляла Запорізьку область

Від російської атаки постраждали 11 населених пунктів: Приморське, Гуляйполе, Оріхів, Мала Токмачка, Новоандріївка, Роботине, Новоданилівка, Малинівка, Левадне, Преображенка та Долинка. 

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Зокрема, 4 авіаційні удари здійснили по Новоандріївці.

Для комбінованої атаки ворожі війська застосували 211 дронів різних типів і здійснили 14 обстріли з РСЗВ та 234 із артилерії.

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ОВА отримала 19 повідомлень про руйнування житла й об'єктів інфраструктури, але мирне населення не постраждало.

Обстріли на Запоріжжі – що відомо

Нагадаємо, що за попередню добу РФ завдала 450 ударів по регіону.

Для цього ворог використав 179 БпЛА різних типів і здійснив 4 обстріли з РСЗВ та 263 з артилерії.

Водночас Степногірськ та Новоандріївка постраждали від 4 авіаударів.

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ОВА отримала 9 повідомлень про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури.

Подробиці про руйнування житла й об'єктів інфраструктури читайте в матеріалі Kyiv Post.

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