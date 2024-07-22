Ворожі сили здійснили 450 обстрілів на Запоріжжі за добу, повідомив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров.
Росія обстріляла Запорізьку область
Під вогнем були 8 населених пунктів: Гуляйполе, Новоандріївка, Роботине, Мала Токмачка, Малинівка та Левадне.
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Ворог використав 179 безпілотників різних типів і здійснив 4 обстріли з РСЗВ та 263 з артилерії.
Від 4 авіаційних ударів постраждали Степногірськ та Новоандріївка.
До ОВА надійшли 10 повідомлень про руйнування житла й об'єктів інфраструктури, але цивільне населення не постраждало.
Обстріли на Запоріжжі – що відомо
Нагадаємо, що з 18 по 19 липня ворожі війська завдали 447 ударів по області.
Для цього РФ використала 176 БпЛА різних типів і здійснила 20 обстрілів із РСЗВ та 247 із артилерії.
4 авіаційні удари завдали по П'ятихатках, Кам'янському та Лобковому.