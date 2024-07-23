Сили РФ завдали удари по 15 населених пунктах Херсонської області, поінформував голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

Обстріли на Херсонщині – подробиці

Від ворожої атаки постраждали Новодмитрівка, Берислав, Новоберислав, Садове, Хрещенівка, Одрадокам'янка, Станіслав, Антонівка, Широка Балка, Олександрівка, Велетенське, Гаврилівка, Придніпровське, Львове та Херсон.

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Ушкоджень зазнали 30 приватних будинків, а також заклад торгівлі, газогін та приватні автомобілі.

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"Через російську агресію 7 людей дістали поранення", –  зазначив Прокудін.

Попередні обстріли на Херсонщині – що відомо

З 21 по 22 липня російські сили обстріляли 16 населених пунктів Херсонщини.

ОВА отримала повідомлення про пошкодження 4 приватних будинків та 2 багатоповерхівок.

Ушкоджень зазнали також об'єкт критичної інфраструктури, навчальний заклад, типографія, магазин, кав'ярня, господарчі споруди, гаражі, приватні автомобілі та станція техобслуговування, а 9 людей дістали поранення.

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