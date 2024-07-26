Російські сили 441 раз ударили по Запорізькому регіону за добу, повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров.
Обстріли РФ Запорізької області
Під російські удари потрапили 9 населених пунктів: Запоріжжя, Гуляйполе, Оріхів, Мала Токмачка, Новоандріївка, Роботине, Малинівка, Кам'янське та Левадне.
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6 авіаційних ударів завдали по Малій Токмачці та Кам’янському.
Для атаки ЗС РФ застосували 235 безпілотників різних типів і здійснили 15 обстрілів із РСЗВ та 185 із артилерії.
ОВА зафіксувала 7 повідомлень про руйнування житла й об'єктів інфраструктури, але цивільне населення не постраждало.
Останні обстріли на Запоріжжі – що відомо
За попередню добу ворог здійснив 455 ударів у регіоні.
Авіаційні удари здійснили по Малій Токмачці.
Також російські війська використали 238 БпЛА різних типів і здійснили 20 обстрілів із РСЗВ та 196 з артилерії.
ОВА отримала 9 повідомлень про руйнування житла й об'єктів інфраструктури.