Російські сили 441 раз ударили по Запорізькому регіону за добу, повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров.

Обстріли РФ Запорізької області

Під російські удари потрапили 9 населених пунктів: Запоріжжя, Гуляйполе, Оріхів, Мала Токмачка, Новоандріївка, Роботине, Малинівка, Кам'янське та Левадне.

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6 авіаційних ударів завдали по Малій Токмачці та Кам’янському.

Для атаки ЗС РФ застосували 235 безпілотників різних типів і здійснили 15 обстрілів із РСЗВ та 185 із артилерії.

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ОВА зафіксувала 7 повідомлень про руйнування житла й об'єктів інфраструктури, але цивільне населення не постраждало.

Останні обстріли на Запоріжжі – що відомо

За попередню добу ворог здійснив 455 ударів у регіоні.

Авіаційні удари здійснили по Малій Токмачці.

Також російські війська використали 238 БпЛА різних типів і здійснили 20 обстрілів із РСЗВ та 196 з артилерії.

ОВА отримала 9 повідомлень про руйнування житла й об'єктів інфраструктури.

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До ОВА надійшли 19 повідомлень про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури.
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