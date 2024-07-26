Член Єврокомісії з економіки Паоло Джентілоні в рамках зустрічі G20 у Бразилії в четвер заявив, що Україна, ймовірно, отримає кредит у розмірі 50 мільярдів доларів із заморожених в Європі російських активів.

«Впевнений, це відбудеться до жовтня, – сказав він агентству Reuters. – Я маю на увазі термін до жовтня. Потім, звичайно, до кінця року ви маєте вийти на ринки, але всі країни різні». Він додав, що спостерігається «дуже значний прогрес» з боку залучених країн ЄС.

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Дискусія про мільярдні кредити, забезпечені замороженими російськими активами, триває майже рік. Під час зустрічі країн G7 в червні в Італії прем’єрка країни Джорджа Мелоні заявила, що загалом лідери погодилися з таким рішенням. Це перша заява щодо термінів, проте політичні перешкоди в Брюсселі залишаються.

В Reuters повідомили, що посли ЄС у середу обговорили можливості захисту свого рішення, розуміючи, що в певний момент не всі члени ЄС можуть схвалити такі дії, маючи на увазі Угорщину, яка місяцями блокує допомогу ЄС Україні.

Згідно з повідомленням, одним із способів зберегти статус заморожених активів є безстрокове продовження санкцій щодо активів Центрального банку Росії або їхня пролонгація ще на три роки.