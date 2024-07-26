Член Єврокомісії з економіки Паоло Джентілоні в рамках зустрічі G20 у Бразилії в четвер заявив, що Україна, ймовірно, отримає кредит у розмірі 50 мільярдів доларів із заморожених в Європі російських активів.
«Впевнений, це відбудеться до жовтня, – сказав він агентству Reuters. – Я маю на увазі термін до жовтня. Потім, звичайно, до кінця року ви маєте вийти на ринки, але всі країни різні». Він додав, що спостерігається «дуже значний прогрес» з боку залучених країн ЄС.
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Дискусія про мільярдні кредити, забезпечені замороженими російськими активами, триває майже рік. Під час зустрічі країн G7 в червні в Італії прем’єрка країни Джорджа Мелоні заявила, що загалом лідери погодилися з таким рішенням. Це перша заява щодо термінів, проте політичні перешкоди в Брюсселі залишаються.
В Reuters повідомили, що посли ЄС у середу обговорили можливості захисту свого рішення, розуміючи, що в певний момент не всі члени ЄС можуть схвалити такі дії, маючи на увазі Угорщину, яка місяцями блокує допомогу ЄС Україні.
Згідно з повідомленням, одним із способів зберегти статус заморожених активів є безстрокове продовження санкцій щодо активів Центрального банку Росії або їхня пролонгація ще на три роки.
In Rio de Janeiro for #G20 meetings. Excellent exchange with @cafreeland on support for Ukraine and international tax cooperation pic.twitter.com/MFHB9OLcKu— Paolo Gentiloni (@PaoloGentiloni) July 25, 2024
Міністр спорту напередодні Олімпіади гордо заявив, що «українці тут»
Напередодні церемонії відкриття Літніх Олімпійських ігор 2024 в Парижі в п’ятницю в.о. міністра молоді та спорту України Матвій Бідний заявив інформагенції Франс Пресс (AFP): «Ми маємо нагадати, що Україна є, бореться і здатна перемагати». За його словами, росіяни хотіли, щоб його країна перестала існувати, але сталося навпаки.
«На початку повномасштабного вторгнення Росії Україні не давали багато шансів на виживання, але Україна вистояла, й сьогодні понад 140 атлетів їдуть на Олімпійські ігри під українським прапором», – наголосив він.
Росіян там не буде, принаймні вони не змагатимуться за свою країну. 15 спортсменів з РФ та 17 з Білорусі виступатимуть під нейтральним прапором.
Україну на Олімпіаді представлятимуть 143 спортсмена.
Тим часом цього тижня організація із захисту прав людини Global Rights Compliance звинуватила Міжнародний олімпійський комітет (МОК) у недбалості після того, як 17 російських та білоруських спортсменів, які погодилися змагатися під нейтральним прапором, висловилися на підтримку російської агресії, що заборонено правилами.
В Global Rights Compliance зазначили, що спортсмени порушують введені в грудні правила, які забороняють спортсменам публічно, зокрема в соцмережах, «висловлюватися на підтримку війни в Україні», попри те, що МОК ретельно перевірив усіх учасників.
Українські спортсмени зіткнулися з величезними труднощами під час підготовки до Олімпіади, оскільки через російське вторгнення, під час якого було зруйновано близько 500 спортивних споруд, у тому числі 15 олімпійських тренувальних баз, та загинуло 487 спортсменів, багатьом з них довелося тренуватися за межами України.
«Українські спортсмени гідно подолали неймовірні труднощі, які принесла російська війна, – пояснює Бідний. – Загибель близьких, руйнування домівок і стадіонів, нескінченні переїзди – це виклики, з якими постійно стикаються українці, зокрема спортсмени. Ми можемо відновити спортивну інфраструктуру, проте ми ніколи не зможемо повернути загиблих спортсменів».
Tomorrow, the 2024 Olympics will start.— Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) July 25, 2024
140 athletes will represent Ukraine.
487 Ukrainian athletes will never again be able to compete - they died since the start of the full-scale invasion.
Over 4,000 more Ukrainian athletes are defending Ukraine today.
📹: Suspilne pic.twitter.com/1C1PDILJQe
Цього літа Данія та Нідерланди відправлять до України 14 танків Leopard 2A4
Цього літа Данія та Нідерланди планують відправити Україні 14 танків Leopard 2A4 німецького виробництва.
«14 танків Leopard 2A4, які Данія та Нідерланди закупили для України, цього літа відправляться на фронт. Протягом останніх кількох місяців вони пройшли ремонт та випробування», – йдеться в заяві Міноборони Нідерландів у четвер.
«Україні терміново потрібна додаткова військова підтримка, враховуючи важкі бої на фронті, – заявив міністр оборони Нідерландів Рубен Брекельманс. – Ці танки можуть відіграти важливу роль у захисті українців від російської армії. Разом із союзниками та партнерами Нідерланди продовжуватимуть підтримувати Україну стільки, скільки буде потрібно».
Він додав, що найближчим часом в Україну прибудуть винищувачі F-16 з Нідерландів.
«Це вкрай важливо для захисту України та стримування російської агресії», – наголосив він.
Уряд Нідерландів також виділяє додаткові 300 мільйонів євро на боєприпаси для F-16.
The Netherlands and Denmark are set to deliver 14 Leopard 2 tanks to Ukraine, aiming to bolster Ukraine's battlefield capabilities.— RKS NEWS (@RksNews) July 25, 2024
Recently, both nations also donated F-16 aircraft to support Ukraine against Russian aggression. #Ukraine #Leopard2https://t.co/o1g4K0kWwp