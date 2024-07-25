ЗС РФ 455 разів ударили по області за добу, поінформував очільник Запорізької ОВА Іван Федоров.

Обстріли РФ на Запоріжжі

Під ворожим вогнем перебували 10 населених пунктів: Приморське, Гуляйполе, Мала Токмачка, Новоандріївка, Роботине, Новоданилівка, Малинівка, Біленьке, Степногірськ та Левадне.

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Авіаційні удари здійснили по Малій Токмачці.

Ворог застосував 238 дронів різних типів і здійснив 20 обстрілів з РСЗВ та 196 із артилерії.

До ОВА надійшли 9 повідомлень про руйнування житла й об'єктів інфраструктури, але цивільне населення не постраждало.

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Останні обстріли Запоріжжя – що відомо

Нагадаємо, що ворог здійснив 406 обстрілів в Запорізькому регіоні за попередню добу.

Авіаційні удари здійснили по Кам’янському та Малій Токмачці.

ЗС РФ використали 185 БпЛА різних типів і здійснили 16 обстрілів з РСЗВ та 203 з артилерії.

ОВА отримала 4 повідомлення про руйнування житла й об'єктів інфраструктури.

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