Двоє дітей постраждали внаслідок обстрілу Нікополя на Дніпропетровщині.
Це дівчата: одній - 10 років, іншій - лише рік.
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«В обох акубаротравма. Такий діагноз й серед дорослих. Втім, є місцеві також з осколковими пораненнями», - повідомив керівник ОДА Сергій Лисак.
Росіяни вдарили по Нікополю
Російські війська атакували місто з артилерії.
Двом постраждалим надали допомогу на місці. Ще шестеро звернулися до лікарень.
Внаслідок удару пошкоджені багатоповерхівки та інфраструктура.
Понівечені кіоск, авто, газопроводи та лінії електропередач.
Окупанти щодня обстрілюють Нікопольський район
Ввечері росіяни атакували Мирівську громаду на Дніпропетровщині. Поцілили дронами-камікадзе.
З важкої артилерії вдарили по Марганецькій громаді.
Війська агресора вдарили по Нікопольщині: є поранені
Внаслідок вчорашніх обстрілів пошкоджені 9 приватних будинків, господарські споруди, гараж та парник.
Побиті два десятки сонячних панелей. Зачепило лінії електропередач.
Загалом протягом доби агресор атакував Нікополь та три громади регіону.