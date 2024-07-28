Двоє дітей постраждали внаслідок обстрілу Нікополя на Дніпропетровщині.

Це дівчата: одній - 10 років, іншій - лише рік.

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«В обох акубаротравма. Такий діагноз й серед дорослих. Втім, є місцеві також з осколковими пораненнями», - повідомив керівник ОДА Сергій Лисак.

Росіяни вдарили по Нікополю

Російські війська атакували місто з артилерії.

Двом постраждалим надали допомогу на місці. Ще шестеро звернулися до лікарень.

Внаслідок удару пошкоджені багатоповерхівки та інфраструктура.