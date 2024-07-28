Двоє дітей постраждали внаслідок обстрілу Нікополя на Дніпропетровщині. 

Це дівчата: одній - 10 років, іншій - лише рік. 

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«В обох акубаротравма. Такий діагноз й серед дорослих. Втім, є місцеві також з осколковими пораненнями», - повідомив керівник ОДА Сергій Лисак. 

Росіяни вдарили по Нікополю 

Російські війська атакували місто з артилерії. 

Двом постраждалим надали допомогу на місці. Ще шестеро звернулися до лікарень. 

Внаслідок удару пошкоджені багатоповерхівки та інфраструктура.

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Понівечені кіоск, авто, газопроводи та лінії електропередач.

Окупанти щодня обстрілюють Нікопольський район

Ввечері росіяни атакували Мирівську громаду на Дніпропетровщині. Поцілили дронами-камікадзе. 

З важкої артилерії вдарили по Марганецькій громаді. 

Війська агресора вдарили по Нікопольщині: є поранені
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Війська агресора вдарили по Нікопольщині: є поранені

Внаслідок обстрілів Нікополя та Покровської громади постраждало троє людей.

Внаслідок вчорашніх обстрілів пошкоджені 9 приватних будинків, господарські споруди, гараж та парник. 

Побиті два десятки сонячних панелей. Зачепило лінії електропередач. 

Загалом протягом доби агресор атакував Нікополь та три громади регіону. 

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