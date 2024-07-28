Зазвичай, ми працюємо ефективно, коли ні на що не відволікаємося. Проте, ця зосередженість знищує весь креатив і потрібна лише тоді, коли робляться рутинні, структуровані та шаблонні справи. Відволіктися від роботи важливо, це допомагає подивитися на ситуацію з боку та побачити новий ракурс для розв’язання проблеми.

Часто люди «варяться» в одних думках і вже дуже важко знайти рішення, тому потрібно освіжитися, щоб знайти правильне рішення. Перерва дає змогу відновити енергію, мотивацію та концентрацію. Це корисно для нашого організму фізіологічно, психологічно та емоційно.

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Фізіологічні особливості роботи мозку

Коли ми працюємо над задачею наш мозок знаходиться в активній стадії та залучає всі необхідні нейронні зв’язки, які вже встигли вибудуватися. Часто цього може бути достатньо, щоб впоратися зі завданням. Іноді, нам можуть доручити нову справу й тоді необхідно освоїти певний обсяг інформації для її вирішення.

Під час опанування матеріалу, мозок обробляє та сортує все, що ми бачимо, читаємо та чуємо та будує нові нейронні зв’язки. Щоб інформація засвоїлася добре, необхідно робити паузи, для того, щоб розмістити все по поличках нашої пам’яті.

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Якщо ж не відволікатися, а натомість постійно працювати – це призводить до перевтоми, знижується концентрація. Потік даних уже не засвоюється і виходить, що ви марно витрачаєте час.

Це як розтягувати гумку в якої є певний ліміт. Коли його перевищити, то гумка рветься і все що планувалося робити з нею, втрачає сенс. Так само великий обсяг інформації постійно надходить у наш мозок. У якийсь момент організм не витримує і просто здається та потребує відпочинку. У такі моменти ми можемо забувати навіть найпростіші речі.

Фізіологічні особливості. Пауза корисна для кращого будування нейронних зв'язків. Фото: snegovik24.com.ua

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Психологічні аспекти

Кожен має свої переживання, думки, бажання та минулий досвід. Коли людина працює без вихідних, відпочинку чи перезавантаження – це провокує стрес, який своєю чергою, негативно впливає на життя.

Здавалося, як може виникнути стрес, якщо є стабільна робота, на якій ти знаєш, що робити. Проте різні думки в нашій голові: про бажання кращого життя, наприклад, тримають організм у напрузі. Людина постійно працює, щоб заробляти більше, живе лише роботою та мрією. Зрештою, вона сама заганяє себе в глухий кут, де з кожним днем рівень стресу виростає.

Так само на тлі стресу виникає незадоволення життям. Адже переглядаючи соціальні мережі, де всі постять радість та позитив, народжується думка «Я щось втрачаю», «Я щось роблю неправильно», «Я невдаха» й тому подібне.

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Коли ми бачимо різноманіття життя інших, наша особиста стабільність вже видається сумною. Виникає певне замкнуте коле: ти боїшся звільнитися, бо потребуєш грошей, але втомився від роботи й хочеш подорожувати, але для цього треба гроші й робота, з якої ти боїшся звільнитися.

Психологічні аспекти. Перманентний робочий стан може викликати стрес та незадоволення життям. Фото: insa.com.ua

Емоційна складова

Усі ми емоційні створіння. Кожен реагує на певну ситуацію по-своєму. Однак, усьому є межа. Постійне завантаження себе без відпочинку може призвести до емоційного вигорання.

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Емоційне вигорання - це повне виснаження емоційних ресурсів, хронічна втома та зниження працездатності. Це як чайник на плиті, який уже закипів. Він постійно бурлить і вода випаровується. Якщо ж вчасно не вимкнути - згорить чайник. Так само й людина, якщо вчасно не дати їй перезавантаження чи відпочинок, вона згорить.

Нові емоції та переживання допомагають нам долати різні труднощі в житті та будують нас, як особистість. Коли не відбувається цього оновлення і людина статична - це погано, адже згодом резервуар з емоціями вичерпається і відбудеться емоційне спустошення. Така ситуація ні до чого хорошого не призведе.

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Емоційна складова. Постійна робота без перерви та відпочинку може призвести до емоційного вигорання. Фото: onclinic.ua

Як відпочивати корисно?

Багато людей вважає, що перемикатися від роботи на соціальні мережі чи перегляд серіалу достатньо для відпочинку. Однак, для здоров’я важливо іноді повністю усунути всі обов’язки та споживання будь-якої інформації. Необхідно знайти альтернативний якісний відпочинок.

Прогулянка на природі. Свіже повітря, рух та зміна середовища допоможуть провітрити голову та відпустити певні думки.

Свіже повітря, рух та зміна середовища допоможуть провітрити голову та відпустити певні думки. Спорт. Фізичні навантаження завжди допомагають розвантажити голову, а ще це хороша можливість тримати себе у формі та корисно для здоров’я.

Фізичні навантаження завжди допомагають розвантажити голову, а ще це хороша можливість тримати себе у формі та корисно для здоров’я. Хобі. Перемкнути свою увагу на те, що подобається - найкраще рішення. Особливо добре, якщо це щось, що ви робите своїми руками, адже дрібна моторика допомагає розставити всі думки по поличках.

Перемкнути свою увагу на те, що подобається - найкраще рішення. Особливо добре, якщо це щось, що ви робите своїми руками, адже дрібна моторика допомагає розставити всі думки по поличках. Байдикування. Іноді всім нам необхідний такий день, коли ми нічого не робимо. У цей день можна довше поспати, сходити в спа чи на масаж, відвідати басейн чи просто посидіти в кафе.

Якісний відпочинок від роботи. Фото: lpnu.ua

Роботу нашого мозку можна порівняти з хвилями. Хвиля росте, досягає свого піка і спадає, і так по колу. Неможливо, щоб хвиля була на висоті постійно. Так само людина, вона не може працювати на піку постійно, адже поступово її працездатність буде знижувати та в якийсь момент буде дорівнювати нулю.

Наочний приклад роботи нашого мозку на хвилях. Фото: Лія Власюк

Тож, для того, щоб ефективно працювати та жити необхідно давати своєму організму відпочинок та робити розвантажувальні дні. Бережіть себе та відпочивайте більше.