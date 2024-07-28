Росіяни масовано обстріляли передмістя Херсона з тимчасово окупованого лівого берега.
Близько сьомої ранку вдарили по селищу Комишани.
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Станом на 10:30 відомо про 8 постраждалих.
РФ атакувала Комишани: що відомо про постраждалих
Серед потерпілих - троє дітей.
За даними міської влади, дітям 10, 16 і 17 років.
«Стан двох з них оцінюється, як середній, третього - тяжкий», - повідомили в прокуратурі.
Усім потерпілим надали медичну допомога.
За словами начальника Херсонської МВА Романа Мрочка, двоє травмованих відмовились від госпіталізації. Двоє лікуватимуться амбулаторно. Четверо постраждалих залишаються в лікарнях.
У центрі Херсона горів коледж
У ніч на 28 липня російські війська обстріляли коледж у центрі Херосна.
Внаслідок удару там виникла пожежа.
Ніхто не постраждав.
Росіяни обстрілюють Херсонщину
Близько 10:30 російська армія вкотре вдарила по Кіндійці.
Постраждав місцевий житель. На момент атаки він був на вулиці.
У 76-річного чоловіка діагностували вибухову травму та поранення. Його госпіталізували.