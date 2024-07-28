Росіяни масовано обстріляли передмістя Херсона з тимчасово окупованого лівого берега.

Близько сьомої ранку вдарили по селищу Комишани.

ПРИЄДНУЙТЕСЯ ДО НАС Підписуйтесь на наш Viber-канал.

Станом на 10:30 відомо про 8 постраждалих.

РФ атакувала Комишани: що відомо про постраждалих

Серед потерпілих - троє дітей.

За даними міської влади, дітям 10, 16 і 17 років.

«Стан двох з них оцінюється, як середній, третього - тяжкий», - повідомили в прокуратурі.

Усім потерпілим надали медичну допомога.

За словами начальника Херсонської МВА Романа Мрочка, двоє травмованих відмовились від госпіталізації. Двоє лікуватимуться амбулаторно. Четверо постраждалих залишаються в лікарнях.

Advertisement

У центрі Херсона горів коледж

У ніч на 28 липня російські війська обстріляли коледж у центрі Херосна.

Внаслідок удару там виникла пожежа.

Ніхто не постраждав.