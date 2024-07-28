Росіяни масовано обстріляли передмістя Херсона з тимчасово окупованого лівого берега. 

Близько сьомої ранку вдарили по селищу Комишани. 

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Станом на 10:30 відомо про 8 постраждалих. 

РФ атакувала Комишани: що відомо про постраждалих 

Серед потерпілих - троє дітей. 

За даними міської влади, дітям 10, 16 і 17 років.

«Стан двох з них оцінюється, як середній, третього - тяжкий», - повідомили в прокуратурі. 

Усім потерпілим надали медичну допомога. 

За словами начальника Херсонської МВА Романа Мрочка, двоє травмованих відмовились від госпіталізації. Двоє лікуватимуться амбулаторно. Четверо постраждалих залишаються в лікарнях.

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У центрі Херсона горів коледж 

У ніч на 28 липня російські війська обстріляли коледж у центрі Херосна.

Внаслідок удару там виникла пожежа. 

Ніхто не постраждав. 

Росіяни обстрілюють Херсонщину 

Близько 10:30 російська армія вкотре вдарила по Кіндійці.

Постраждав місцевий житель. На момент атаки він був на вулиці. 

У 76-річного чоловіка діагностували вибухову травму та поранення. Його госпіталізували. 

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