Оновлено 14:00 

У неділю об 11:00 російські окупанти завдали двох ракетних ударів по транспортному підприємству у Слобідському районі Харкова.

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«Попередньо, для обстрілів використовувалися ракети типу Х: або ж Х-35, або ж Х-59», - повідомив речник Харківської обласної прокуратури Дмитро Чубенко.

Росіяни вдарили по Харкову

Міський голова Ігор Терехов уточнив, що внаслідок прильоту по місту загиблих та постраждалих немає.

Інформація про пошкодження уточнюється. 

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На місця подій оперативно виїхали слідчо-оперативні групи, криміналісти та вибухотехніки.

Окупанти атакують керованими авіабомбами

Близько десятої ранку російські війська вдарили керованими авіабомбами по селу Симинівка Вовчанської громади. 

Зафіксовано два удари. Загорівся житловий будинок. 

Близько 11:00 ворог атакував село Стецьківка Великобурлуцької громади. 

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Поранено четверо залізничників, поїзди затримуються.

Зранку окупанти обстріляли село Богуславка Борівської громади.

За даними прокуратури, зруйноване приміщення сільськогосподарського підприємства. 

Попередньо, ворог завдав удару по селу ФАБ-500 з модулем УМПК.

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