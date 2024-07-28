Еліна Світоліна стартувала на Олімпіаді з перемоги над суперницею з Японії.
Спортсменка вийшла до другого кола олімпійського тенісного турніру у Парижі (Франція).
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Українка розгромила японку Моюку Учудзіму.
Світоліна стартувала з перемоги
У матчі 1/32 фіналу змагань Еліна Світоліна за 1 годину упевнено переграла японку Моюку Учідзіму - 6:2, 6:1.
Наступною суперницею українки буде переможниця протистояння між американкою Джессікою Пегулою та швейцаркою Вікторією Голубич.
Калініна знялась з Олімпіади
Українська тенісистка Ангеліна Калініна знялась з Олімпіади-2024 через хворобу.
«На жаль, вчора довго перебували на кортах, очікуючи на початок змагань. Весь цей час йшов дощ і сьогодні вранці я відчула біль в горлі. Звичайно, дуже засмутилася, адже зіграти на Олімпіаді і представляти свою країну, особливо в такий складний час, - це була велика мрія і честь для мене», пояснила спортсменка.
Ангеліна Калініна мала виступати в перший змагальний день Ігор. Але через дощ усі поєдинки на відкритих кортах перенесли на 28 липня.
Олімпійська збірна України з футболу перемогла Марокко
У суботу олімпійська збірна України з футболу зіграла з командою Марокко.
Українці обіграли суперників з рахунком 2:1.
Це вже другий матч збірної України з футболу на Олімпіаді. 24 липня наші спортсмени програли команді з Іраку.
Наступний матч Україна зіграє з Аргентиною. Поєдинок відбудеться 30 липня.