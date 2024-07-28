Еліна Світоліна стартувала на Олімпіаді з перемоги над суперницею з Японії.

Спортсменка вийшла до другого кола олімпійського тенісного турніру у Парижі (Франція).

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Українка розгромила японку Моюку Учудзіму.

Світоліна стартувала з перемоги

У матчі 1/32 фіналу змагань Еліна Світоліна за 1 годину упевнено переграла японку Моюку Учідзіму - 6:2, 6:1.

Наступною суперницею українки буде переможниця протистояння між американкою Джессікою Пегулою та швейцаркою Вікторією Голубич.

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Калініна знялась з Олімпіади

Українська тенісистка Ангеліна Калініна знялась з Олімпіади-2024 через хворобу.

«На жаль, вчора довго перебували на кортах, очікуючи на початок змагань. Весь цей час йшов дощ і сьогодні вранці я відчула біль в горлі. Звичайно, дуже засмутилася, адже зіграти на Олімпіаді і представляти свою країну, особливо в такий складний час, - це була велика мрія і честь для мене», пояснила спортсменка.

Ангеліна Калініна мала виступати в перший змагальний день Ігор. Але через дощ усі поєдинки на відкритих кортах перенесли на 28 липня.