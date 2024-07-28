Росіяни зменшили активність своїх диверсійно-розвідувальних груп на Сумщині. Однак, агресор не відмовляється від диверсійної діяльності.

Про це сказав речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко.

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«По Сумщині бачимо зменшення активності ворожих диверсійно-розвідувальних груп, але повністю від своєї диверсійної діяльності ворог не відмовляється», - сказав він.

Ситуація у прикордонних регіонах

За словами речника, на Харківському напрямку найбільш активні бойові дії розгортаються поблизу населених пунктів Липці та Вовчанськ.

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«Ми також спостерігаємо активність ворога у напрямку населеного пункту Сотницький Козачок, що розташований впритул до лінії кордону. Тут Росія використовує всі наявні засоби для того, щоб завдавати уражень по українських позиціях. Однак ворогу не вдається здійснити спроби зайти на нашу територію, оскільки підрозділи ДПСУ та Збройних сил запобігають цим спробам», - розповів Андрій Демченко.

Чи є загроза біля кордону з Сумщиною

Раніше Андрій Демченко зазначив, що наразі прикордонники не фіксують розгортання або розширення зони активних бойових дій у напрямку Сумської області.

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«Якихось дій, які б Росія могла вчиняти щодо розгортання або розширення зони активних бойових дій у напрямку Сумської області, на даний момент ми не фіксуємо», - сказав речник ДПСУ напередодні.

Проте в регіоні залишається достатньо високий рівень загрози обстрілів з російської території.