Російські сили обстріляли Донеччину 2 785 разів за добу, поінформували в Управлінні Національної поліції.
Обстріли на Донеччині – подробиці
"Пошкоджено 34 цивільних об’єкти – 25 житлових будинків, адмінбудівлі, транспорт", – пояснили в поліції.
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У Торецьку через авіаційні та артилерійські обстріли загинули три мирні жителі, а ще троє дістали поранень. Унаслідок удару ушкоджень зазнав один багатоквартирний і чотири приватних будинки.
Ще одна загибла людина – у Гродівці, а руйнувань зазнали три приватні оселі.
На село Ріг скинули авіабомбу "ФАБ-250" з модулем УМПК, через що поранена цивільна особа й пошкоджені 12 приватних будинків. Повідомляється також про пораненого в Сіверську.
По Лиману вдарили чотирма бомбами "УМПБ Д-30СН", унаслідок чого пошкоджені три багатоквартирні будинки, дві адмінбудівлі та трактор, але мирне населення не постраждало.
Удари по Донецькій області – що відомо
За попередню добу РФ 2 952 рази вдарила по регіону.
За даними поліції, пошкоджені 48 цивільних об’єктів – 35 житлових будинків, магазини, господарські споруди, гаражі, автомобілі, газопровід і ЛЕП.
На Торецьк скинули 10 авіабомб "КАБ-250", а також обстріляли з артилерії. Унаслідок атаки поранення дістали дві цивільні особи.
А в Катеринівці внаслідок артилерійського удару травмовано людину.