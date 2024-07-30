Російські сили обстріляли Донеччину 2 785 разів за добу, поінформували в Управлінні Національної поліції.

Обстріли на Донеччині – подробиці

"Пошкоджено 34 цивільних об’єкти – 25 житлових будинків, адмінбудівлі, транспорт", – пояснили в поліції.

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У Торецьку через авіаційні та артилерійські обстріли загинули три мирні жителі, а ще троє дістали поранень. Унаслідок удару ушкоджень зазнав один багатоквартирний і чотири приватних будинки.

Ще одна загибла людина – у Гродівці, а руйнувань зазнали три приватні оселі.

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Фото: Головне управління Національної поліції в Донецькій області

На село Ріг скинули авіабомбу "ФАБ-250" з модулем УМПК, через що поранена цивільна особа й пошкоджені 12 приватних будинків. Повідомляється також про пораненого в Сіверську.

По Лиману вдарили чотирма бомбами "УМПБ Д-30СН", унаслідок чого пошкоджені три багатоквартирні будинки, дві адмінбудівлі та трактор, але мирне населення не постраждало.

Фото: Головне управління Національної поліції в Донецькій області

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Удари по Донецькій області – що відомо

За попередню добу РФ 2 952 рази вдарила по регіону.

За даними поліції, пошкоджені 48 цивільних об’єктів – 35 житлових будинків, магазини, господарські споруди, гаражі, автомобілі, газопровід і ЛЕП.

На Торецьк скинули 10 авіабомб "КАБ-250", а також обстріляли з артилерії. Унаслідок атаки поранення дістали дві цивільні особи.

А в Катеринівці внаслідок артилерійського удару травмовано людину.