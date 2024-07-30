Кремль звертається до американців та комерційних піар-фірм у РФ для розповсюдження дезінформації про президентські перегони в США у 2024 році, пише AP, цитуючи високопосадовців розвідки США.
Росія поширює фейки через соцмережі та піар-фірми
За даними АР, незмінною залишилася рішучість Росії, КНР та Ірану заповнити мережу неправдивими заявами про американську демократію для підриву довіри до виборів.
ПРИЄДНУЙТЕСЯ ДО НАС
Підписуйтесь на наш Viber-канал.
"Американська громадськість має розуміти, що контент, який вони читають в Інтернеті, особливо у соціальних мережах, може бути іноземною пропагандою, навіть якщо здається, що він походить від співвітчизників-американців чи зі США", – наголосив посадовець із Офісу директора Національної розвідки.
Росія продовжує становити найбільшу загрозу щодо дезінформації під час виборів. Водночас Іран розширює свої зусилля, а Китай діє дуже обережно.
Росіяни нібито збили чотири ракети над Курською областю, але нафтобаза горить
Діячі, пов'язані з Кремлем, частіше наймають маркетингові та комунікаційні компанії, щоб передати їм частину роботи зі створення цифрової ІПСО й "замести сліди" завдяки аутсорсингу.
СБУ затримала ще шістьох прокремлівських інтернет-агітаторів
Нагадаємо, що вчора Служба безпеки України повідомила про затримання чергових проросійських агітаторів, які поширювали заклики на підтримку війни проти України та виправдовували воєнні злочини Росії.
У ФРН сформували підрозділ для запобігання російській дезінформації. Коаліція канцлера Олафа Шольца зробила наступний крок у реалізації своєї першої стратегії національної безпеки, опублікованої минулого року, в якій Кремль визначили головною загрозою безпеці Німеччини.
РФ у червні готувала чергову інформаційно-психологічну операцію вартістю 15 мільйонів доларів з дискредитації української воєнної розвідки.