Кремль звертається до американців та комерційних піар-фірм у РФ для розповсюдження дезінформації про президентські перегони в США у 2024 році, пише AP, цитуючи високопосадовців розвідки США.

Росія поширює фейки через соцмережі та піар-фірми

За даними АР, незмінною залишилася рішучість Росії, КНР та Ірану заповнити мережу неправдивими заявами про американську демократію для підриву довіри до виборів.

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"Американська громадськість має розуміти, що контент, який вони читають в Інтернеті, особливо у соціальних мережах, може бути іноземною пропагандою, навіть якщо здається, що він походить від співвітчизників-американців чи зі США", – наголосив посадовець із Офісу директора Національної розвідки.

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Росія продовжує становити найбільшу загрозу щодо дезінформації під час виборів. Водночас Іран розширює свої зусилля, а Китай діє дуже обережно.

Більше по темі Росіяни нібито збили чотири ракети над Курською областю, але нафтобаза горить Влада Курської області повідомила про нібито збиття чотирьох ракет протягом ночі та атаку невідомих БПЛА на нафтобазу, що спричинило пожежі, але не призвело до жертв.

Діячі, пов'язані з Кремлем, частіше наймають маркетингові та комунікаційні компанії, щоб передати їм частину роботи зі створення цифрової ІПСО й "замести сліди" завдяки аутсорсингу.

СБУ затримала ще шістьох прокремлівських інтернет-агітаторів

Нагадаємо, що вчора Служба безпеки України повідомила про затримання чергових проросійських агітаторів, які поширювали заклики на підтримку війни проти України та виправдовували воєнні злочини Росії.

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У ФРН сформували підрозділ для запобігання російській дезінформації. Коаліція канцлера Олафа Шольца зробила наступний крок у реалізації своєї першої стратегії національної безпеки, опублікованої минулого року, в якій Кремль визначили головною загрозою безпеці Німеччини.

РФ у червні готувала чергову інформаційно-психологічну операцію вартістю 15 мільйонів доларів з дискредитації української воєнної розвідки.