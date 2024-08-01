За минулу добу ворожі сили 408 разів ударили по Запорізькому регіону, поінформував керівник Запорізької ОВА Іван Федоров.

Обстріли в Запорізькій області – подробиці

Під удари потрапили 10 населених пунктів: Біленьке, Гуляйполе, Залізничне, Преображенка, Новоандріївка, Роботине, Мала Токмачка, Малинівка, Лобкове та Левадне.

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Від 2 авіаційних ударів постраждало Лобкове.

Для комбінованих атак сили РФ застосували також 225 безпілотників різних типів і здійснили 5 обстрілів із РСЗВ та 176 із артилерії.

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ОВА отримала 7 повідомлень про руйнування житла й об'єктів інфраструктури, також відомо про одного пораненого внаслідок обстрілів у Запорізькому районі.

Удари РФ по Запорізькій області – що відомо

Нагадаємо, що за попередню добу від 395 ударів постраждали 12 населених пунктів.

4 авіаційних ударів росіяни завдали по Гуляйполю, Новоданилівці, Новоандріївці та Омельнику.

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До ОВА надійшли 11 повідомлень про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури.

Ворожі сили використали також 208 БпЛА різних типів і здійснили 4 обстріли з РСЗВ та 179 із артилерії.

До ОВА надійшли 16 повідомлень про руйнування житла й об'єктів інфраструктури.

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