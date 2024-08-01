Армія країни-агресора за минулу добу обстріляла 20 населених пунктів Херсонської області, повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.
Обстріли на Херсонщині – подробиці
Під вогнем перебували Білозерка, Кізомис, Велетенське, Берегове, Станіслав, Широка Балка, Олександрівка, Антонівка, Садове, Берислав, Червоний маяк, П'ятихатки, Львове, Високопілля, Михайлівка, Нова Кам'янка, Червоний Яр, Гаврилівка, Петропавлівка та місто Херсон.
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Окрім уражень 27 приватних будинків та багатоповерхівки, ушкоджень зазнали також офісна будівля, господарська споруда та приватні автомобілі.
"Через російську агресію 1 людина загинула, ще 10 – дістали поранення", – наголосив Прокудін.
Обстріли Херсонщини – що треба знати
За попередню добу ворожі війська вдарили по 17 населених пунктах області.
Ушкоджень зазнали 46 приватних будинків і 2 багатоповерхівки, а також об'єкти критичної інфраструктури, газогони, господарчі споруди, гаражне приміщення, приватні автомобілі та сільгосппідприємство.
Унаслідок обстрілів 1 людина загинула, а ще 5 – дістали поранення, 1 з яких – дитина.