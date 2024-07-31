Російські сили завдали 395 ударів на Запоріжжі за добу, повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров.
Обстріли Запорізької області – подробиці
Від ударів постраждали 12 населених пунктів: Степногірськ, Малі Щербаки, Приморське, Гуляйполе, Мала Токмачка, Новоандріївка, Роботине, Новоданилівка, Малинівка, Левадне, Омельник та Зелений Гай.
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Від 4 авіаційних ударів постраждали Гуляйполе, Новоданилівка, Новоандріївка та Омельник.
Для ударів сили РФ використали також 208 дронів різних типів і здійснили 4 обстріли з РСЗВ та 179 із артилерії.
ОВА отримала 16 повідомлень про руйнування житла й об'єктів інфраструктури, проте цивільне населення не постраждало.
Останні обстріли в Запорізькій області – що відомо
За попередню добу ворожі війська вдарили по регіону 440 разів.
У місцевій ОВА повідомили, що для обстрілів Росія використала 260 БпЛА різних типів і здійснила 9 обстрілів із РСЗВ та 168
Росія обстріляла Запорізьку область понад 440 разів за добу
Запоріжжя постраждало від ракетного удару, а Кам'янське та Лобкове – від авіаційних ударів.