Віцепрезидентка США Камала Гарріс зателефонувала лідерці російської опозиції Юлії Навальній, вдові покійного критика Кремля Олексія Навального, щоб обговорити масовий обмін полоненими між Росією і Заходом у четвер, розповів речник Навальної.

Гарріс зателефонувала, щоб «обговорити обмін і висловити свою підтримку, відзначивши внесок Олексія та Юлії у боротьбу за демократичну Росію», – повідомила прессекретарка Навальної Кіра Ярмиш у X (раніше Twitter).

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На обмін віддали трьох колишніх співробітників регіонального передвиборчого апарату Навального, а також колишнього соратника Навального Іллю Яшина.

Раніше команда Навальної заявила, що Олексій Навальний, головний опонент російського президента Володимира Путіна, мали обміняти серед інших ув’язнених, але він раптово помер у російській колонії в лютому.

Навальна та країни Заходу поклали відповідальність за його смерть на Кремль.

Ярмиш розповіла, що Навальна подякувала Гарріс під час телефонної розмови у четвер «за допомогу США в організації обміну».

Вона також "закликала міжнародну спільноту сприяти звільненню інших російських політв'язнів", - сказала Ярмиш.

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Позиція Камали Гарріс щодо України - що варто знати

Гарріс має стати кандидаткою у президенти США від Демократичної партії після того, як Джо Байден зняв свою кандидатуру.

Як і Байден, вона рішуче підтримує Україну відтоді, як Росія почала повномасштабну збройну агресію в лютому 2022 року.

Раніше в цьому році вона говорила про те, що смерть Навального є «ще однією ознакою жорстокості Путіна».

Вона також називала дії Росії в Україні «жахливими звірствами», «жахливими», «варварськими» та «нелюдськими».

Минулого місяця прессекретар Кремля Дмитро Пєсков говорив про «недружню риторику» проти Росії, яку використовує Гарріс.

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Масштабний обмін ув'язненими між країнами Заходу та Росією - що відомо

В Анкарі 1 серпня відбулась "наймасштабніша за останній час" операція з обміну ув’язненими між Росією та країнами Заходу.

Було звільнено 26 ув’язнених, які утримувалися у в'язницях США, Німеччини, Польщі, Словенії, Норвегії, Росії та Білорусі.

Для обміну залучили сім літаків: два – зі США й по одному – з Німеччини, Польщі, Словенії, Норвегії та Росії.

The Insider опублікував повний список ув’язнених, яких звільнила Росія. Серед звільнених політичних в'язнів: Еван Гершкович, Володимир Кара-Мурза, Лілія Чанишова, Ілля Яшин, Ксенія Фадєєва, Андрій Пивоваров, Пол Вілан, Алсу Курмашева, Олег Орлов, Олександра Скочиленко, Демурі Воронін, Кевін Лік, Ріко Крігер, Патрік Шебель, Герман Мойжес, Вадим Останін.

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Країни Заходу погодилися обміняти: Вадима Красікова (з Німеччини), Артема Дульцева (зі Словенії), Ганну Дульцеву (зі Словенії), Михайла Мікушина (з Норвегії), Павла Рубцова (з Польщі), Романа Селезньова (зі США), Владислава Клюшина (зі США), Вадима Конощенка (зі США).