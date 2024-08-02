Сьогодні, 2 серпня, в Туреччині заблокували соцмережу Instagram відповідно до рішення управління інформаційних технологій та зв’язку, пише турецьке видання Hürriyet.

У Туреччині заблокували доступ до Instagram

Згідно з даними Hürriyet, приводом для блокування стало "невизнання злочинів" у цій мережі.

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Зазначається, що напередодні в Instagram почали видаляти дописи із висловлюванням співчуття з приводу вбивства лідера ХАМАС Ісмаїла Ганії. Голова Директорату з комунікацій адміністрації президента Туреччини Фахреттін Алтун виступив із критикою цих дій.

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У Туреччині оголосили день жалоби у зв'язку із вбивством Ганії на знак вияву солідарності з палестинським народом.

YouTube заблокував канали підсанкційних артистів РФ – що відомо

Платформа YouTube заблокувала офіційні канали низки російських виконавців через санкції ЄС.

YouTube заблокувала офіційні канали російських виконавців Поліни Гагаріної, Шамана (Ярослава Дронова), Олега Газманова, Григорія Лепса та Юлії Чичеріної.

Співак Шаман сам повідомив про блокування свого каналу, який має 2 млн підписників, зазначивши, що відеохостинг заблокував його через те, що "він росіянин".