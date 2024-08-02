У ніч проти 2 серпня в окупованому Криму внаслідок атаки українських ракет були ліквідовані чотири пускові установки найсучасніших російських ЗРК С-400 "Тріумф". Про це сьогодні повідомив російський новинний Телеграм-канал "Крымский ветер".

Атака на Крим у ніч проти 2 серпня – що писав "Крымский ветер"

Російський канал заявляє, що для ударів по півострову, зокрема по установках, були використані ракети ATACMS.

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Перші повідомлення про нічну атаку на півострів надійшли від Телеграм-каналу "Крымский ветер".

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Близько першої години ночі місцеві мешканці півострова почули вибухи в Саках, Євпаторії, Балаклаві та Севастополі.

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Згодом почали з'являтися перші відео атаки ракет на окупований півострів, зокрема, на Севастополь.

За даними "Крымского ветра" після перших вибухів у Бельбеку російські літаки злетіли у повітря.

Згодом, близько другої ночі почали з'являтися перші повідомлення про наслідки падіння уламків на житлові райони Севастополя.

"Крымский ветер" повідомив, зокрема, про влучання в районі 13-го судноремонтного заводу Чорноморського флоту Росії в Кілен-бухті.

Окрім того, росіяни майже відразу почали розповідати про падіння не уламків БПЛА, а фугасних частин ATACAMS. 

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Ближче до 8 ранку з'явилися повідомлення про займання військової частини ППО на території Балаклави у Криму.

"Це позиції ракетної частини, займання може бути як після пусків ракет, і після влучань", – писав "Крымский ветер".

Вже о 10 ранку з'явилися повідомлення про ураження позицію ЗРК С-400 "Тріумф", тобто чотирьох пускових установок на базі МАЗ-543 та РЛС типу 92Н6 у Криму.

О 12-й російські медіа почали поширювати фото з уламками збитої ракети на проспекті генерала Острякова в Севастополі.

Атаки на російські військові об'єкти в Криму – що треба знати

У ніч проти 26 липня тимчасово окупований Крим зазнав повітряної атаки, внаслідок якої постраждав військовий аеродром "Саки" в Новофедоровці.

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Місцеві чули вибухи в різних частинах півострова. За їхньою інформацією, горить аеродром "Саки" в Новофедорівці, де здетонували боєприпаси.

На аеродромі був уражений склад із боєприпасами, а удар спричинив вибухи боєкомплектів.

Українські безпілотники СБУ в ніч проти 18 липня уразили базу російської берегової охорони у Криму. ЗС РФ проводила навчання для захисту акваторії озера Донузлав в Криму, проте, завдяки операції СБУ та ВМС ЗСУ ці навчання стали провальними.

Унаслідок комбінованої атаки морських та повітряних дронів були уражені та виведені з ладу штаб з пунктом управління, склад боєприпасів і техніки, електропідстанція, технічні споруди та вогневі позиції РФ.

А 15 липня дрони налетіли на військову базу в районі мису Фіолент в окупованому Криму. Там був розміщений дивізіон ЗРК С-400/С-300 зі складу 12-го зенітного ракетного полку (в/ч 85702).

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 Імовірно, внаслідок ударів пошкоджена одна зі станцій радіолокації, також зафіксували вибух на позиції С-400. Військова частина розташована серед дачних кооперативів, тому на житлові будинки падали уламки БпЛА.

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