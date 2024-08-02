У ніч проти 2 серпня в окупованому Криму внаслідок атаки українських ракет були ліквідовані чотири пускові установки найсучасніших російських ЗРК С-400 "Тріумф". Про це сьогодні повідомив російський новинний Телеграм-канал "Крымский ветер". Атака на Крим у ніч проти 2 серпня – що писав "Крымский ветер" Російський канал заявляє, що для ударів по півострову, зокрема по установках, були використані ракети ATACMS. ПРИЄДНУЙТЕСЯ ДО НАС Підписуйтесь на наш Viber-канал.

Перші повідомлення про нічну атаку на півострів надійшли від Телеграм-каналу "Крымский ветер". Advertisement Близько першої години ночі місцеві мешканці півострова почули вибухи в Саках, Євпаторії, Балаклаві та Севастополі.

Згодом почали з'являтися перші відео атаки ракет на окупований півострів, зокрема, на Севастополь. За даними "Крымского ветра" після перших вибухів у Бельбеку російські літаки злетіли у повітря. Згодом, близько другої ночі почали з'являтися перші повідомлення про наслідки падіння уламків на житлові райони Севастополя. "Крымский ветер" повідомив, зокрема, про влучання в районі 13-го судноремонтного заводу Чорноморського флоту Росії в Кілен-бухті.

Окрім того, росіяни майже відразу почали розповідати про падіння не уламків БПЛА, а фугасних частин ATACAMS. Advertisement

Ближче до 8 ранку з'явилися повідомлення про займання військової частини ППО на території Балаклави у Криму. "Це позиції ракетної частини, займання може бути як після пусків ракет, і після влучань", – писав "Крымский ветер". Вже о 10 ранку з'явилися повідомлення про ураження позицію ЗРК С-400 "Тріумф", тобто чотирьох пускових установок на базі МАЗ-543 та РЛС типу 92Н6 у Криму.

О 12-й російські медіа почали поширювати фото з уламками збитої ракети на проспекті генерала Острякова в Севастополі.