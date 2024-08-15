У середу, за тиждень після заходу ЗСУ в Курську область РФ, президент Володимир Зеленський у своєму вечірньому зверненні відзначив «хороше просування» за останній день на кілометр-два попри те, що Москва перекинула туди підкріплення: «Хороше є сьогодні просування в Курській області – стратегічної мети нашої досягаємо».

Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко заявив, що Україна створить у Курській області «буферну зону» в першу чергу для того, щоб убезпечити свій кордон на північному сході: «Створення буферної зони на території Курської області – крок, який покликаний захистити наші прикордонні громади від щоденних ворожих обстрілів».

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Судячи з інформації, яку подає Інститут вивчення війни (ISW), станом на понеділок українські війська в Курській області контролювали територію площею щонайменше 800 км².

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Президент України зазначив, що Україна воює за правилами і гуманітарні потреби на Курщині будуть забезпечені.

У середу Бі-Бі-Сі опублікувала інтерв’ю з українськими солдатами, яке вони дали одразу після бою. З їхніми словами, на російську територію вони «зайшли дуже легко».

Один із них, солдат із позивним «Томаш», сказав, що «спрацював ефект несподіванки».

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«Зайшли ми дуже легко, практично без опору. 6 серпня вночі через кордон зайшли перші групи, напрямків було кілька. Практично відразу вийшли до західних околиць Суджі, – сказав Томаш. – Російські цивільні не чинять опору, ми їх не чіпаємо. Але вони ставляться до нас або різко негативно, або ніяк. Обманюють з приводу пересувань і дислокації військ росіян».

Тим часом кореспонденти агенції Франс Пресс (AFP) взяли інтерв’ю у москвичів і гостей російської столиці – ті дуже стривожені тим, що війна прийшла і в їхній дім.

«У мене там живуть родичі і вони не хочуть звідти їхати, – сказала продавчиня Юлія Русакова. – Вся ця ситуація – це великий удар. Дуже важко жити нормальним, спокійним життям, знаючи, що там таке відбувається».

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Ольга Разноглазова - 36-річна бухгалтерка, яка приїхала до Москви з Курської області, сказала, що відчула на собі близький подих війни: «Тепер, коли це відбувається прямо в нас на порозі… відчуття зовсім інші. Дуже тривожно».

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Кремль евакуюватиме людей з Курської області на окуповану територію Запорізької

У середу від постійних російських обстрілів постраждали ще четверо жителів Запорізької області. Там за останній тиждень на села впали сотні бомб і ракет, убивши щонайменше трьох і поранивши більше десяти мирних жителів.

Очільник Запорізької ОВА Іван Федоров повідомив, що в середу російська артилерія обстріляла місто Степногірськ, і що внаслідок удару були поранені четверо цивільних:

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«Два чоловіка та дві жінки травмовані внаслідок ворожого обстрілу м. Степногірськ. Вибуховою хвилею та уламками пошкоджено житлові будинки та дві автівки», – написав Федоров у Telegram.

Протягом останніх кількох тижнів у Запорізькій області посилилися обстріли й бойові дії, зазнала ушкоджень і [окупована росіянами – ред.] Запорізька АЕС.

Минулими вихідними в селі Новопавлівка внаслідок ракетного удару загинув чоловік, а його дружина була поранена. Федоров наголосив, що росіяни знову цілили по цивільних будівлях.

Минулого тижня росіяни скинули авіабомби на село Воздвиженка – там загинули двоє чоловіків і був частково зруйнований приватний будинок.

Також стало відомо, що Кремль планує перемістити на окуповану територію області евакуйованих із Курської області РФ.

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У вересні НАТО створить дві нові структури, які займатимуться допомогою Києву та інтеграцією ЗСУ в Альянс

У середу стало відомо, що найвищий військовий орган НАТО – Військовий комітет – збереться у Празі в середині вересня на виконання рішень, прийнятих на липневому саміті у Вашингтоні.

«Найвищий орган НАТО – Військовий комітет – проведе засідання 13-15 вересня у Празі (Чеська Республіка). Під час особистих зустрічей очільники оборонних відомств країн-членів обговорюватимуть військово-стратегічні аспекти діяльності Альянсу. Президент Чехії Петр Павел візьме участь у відкритті засідання Військового комітету, – йдеться в заяві НАТО. – Керівництво НАТО робить значні кроки для посилення оборони і стримування, збільшення довгострокової підтримки України і зміцнення партнерства в усьому світі».

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Очікується, що за результатами зустрічі у Празі буде створена структура з надання допомоги та тренування для України (NSATU) для координації надання військової техніки та навчання країнами-членами та партнерами Альянсу, а також розпочне роботу Спільний центр з аналізу, підготовки та освіти (JATEC), завданнями якого є спільний аналіз та узагальнення досвіду в сфері оборони та безпеки, вдосконалення системи підготовки та військової освіти, сприяння підвищенню взаємосумісності та розвиток спроможностей Сил оборони України.

У вівторок Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба зустрівся з помічником держсекретаря США Джеймсом О’Браєном. «Обговорили подальші кроки, які наблизять Україну до членства в НАТО», – написав Кулеба у соцмережах.

Джон Моретті
Джон Моретті
Джон Моретті – незалежний журналіст і автор, який живе між Європою та Сполученими Штатами. Він також провів більше десяти років, працюючи з компаніями, які захищають мандрівників від надзвичайних ситуацій зі здоров’ям і безпекою за кордоном. Його академічна освіта полягає у східноєвропейських дослідженнях, міжнародній державній політиці та боротьбі з тероризмом.
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