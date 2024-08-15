У середу, за тиждень після заходу ЗСУ в Курську область РФ, президент Володимир Зеленський у своєму вечірньому зверненні відзначив «хороше просування» за останній день на кілометр-два попри те, що Москва перекинула туди підкріплення: «Хороше є сьогодні просування в Курській області – стратегічної мети нашої досягаємо».
Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко заявив, що Україна створить у Курській області «буферну зону» в першу чергу для того, щоб убезпечити свій кордон на північному сході: «Створення буферної зони на території Курської області – крок, який покликаний захистити наші прикордонні громади від щоденних ворожих обстрілів».
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Судячи з інформації, яку подає Інститут вивчення війни (ISW), станом на понеділок українські війська в Курській області контролювали територію площею щонайменше 800 км².
Україна досягає стратегічної мети у Курській області - Зеленський
У середу Бі-Бі-Сі опублікувала інтерв’ю з українськими солдатами, яке вони дали одразу після бою. З їхніми словами, на російську територію вони «зайшли дуже легко».
Один із них, солдат із позивним «Томаш», сказав, що «спрацював ефект несподіванки».
«Зайшли ми дуже легко, практично без опору. 6 серпня вночі через кордон зайшли перші групи, напрямків було кілька. Практично відразу вийшли до західних околиць Суджі, – сказав Томаш. – Російські цивільні не чинять опору, ми їх не чіпаємо. Але вони ставляться до нас або різко негативно, або ніяк. Обманюють з приводу пересувань і дислокації військ росіян».
🇷🇺🇺🇸⚡ #Russia’s First Deputy Permanent Representative to the #UN, Dmitry Polyansky:— War Analysis (@iiamguri9) August 15, 2024
“The use of #American weapons by the Armed Forces of #Ukraine in the attack on the #Kursk region is an act of escalation and will have consequences.” pic.twitter.com/tHvd4bBRxD
Тим часом кореспонденти агенції Франс Пресс (AFP) взяли інтерв’ю у москвичів і гостей російської столиці – ті дуже стривожені тим, що війна прийшла і в їхній дім.
«У мене там живуть родичі і вони не хочуть звідти їхати, – сказала продавчиня Юлія Русакова. – Вся ця ситуація – це великий удар. Дуже важко жити нормальним, спокійним життям, знаючи, що там таке відбувається».
Ольга Разноглазова - 36-річна бухгалтерка, яка приїхала до Москви з Курської області, сказала, що відчула на собі близький подих війни: «Тепер, коли це відбувається прямо в нас на порозі… відчуття зовсім інші. Дуже тривожно».
Ukrainian Air Defenses Shoot Down Russian Su-34 Bomber in Kursk Region▶https://t.co/fyNv1XoZbx— Beelzebub2049 (@ShuzoA) August 15, 2024
Good job.
Кремль евакуюватиме людей з Курської області на окуповану територію Запорізької
У середу від постійних російських обстрілів постраждали ще четверо жителів Запорізької області. Там за останній тиждень на села впали сотні бомб і ракет, убивши щонайменше трьох і поранивши більше десяти мирних жителів.
Очільник Запорізької ОВА Іван Федоров повідомив, що в середу російська артилерія обстріляла місто Степногірськ, і що внаслідок удару були поранені четверо цивільних:
«Два чоловіка та дві жінки травмовані внаслідок ворожого обстрілу м. Степногірськ. Вибуховою хвилею та уламками пошкоджено житлові будинки та дві автівки», – написав Федоров у Telegram.
Протягом останніх кількох тижнів у Запорізькій області посилилися обстріли й бойові дії, зазнала ушкоджень і [окупована росіянами – ред.] Запорізька АЕС.
#Zaporizhzhia 🔥8/11.Radiation levels seem to be under control. Winds blowing S SW. Was visible by 2 of 4 bridages(electronic warfare & mechanized)#Putin being generous, 600 million rubles to 120k ppl..that’s $45 pic.twitter.com/63QdomLZhe— Legacy🐊_Ross (@LegacyUoF14) August 14, 2024
Минулими вихідними в селі Новопавлівка внаслідок ракетного удару загинув чоловік, а його дружина була поранена. Федоров наголосив, що росіяни знову цілили по цивільних будівлях.
Russia: Kremlin fascists are reinforcing the frontline in occupied Zaporizhia in Ukraine with ...— Igor Sushko (@igorsushko) August 13, 2024
Russian civilians evacuated from the frontline in Kursk region.
They're literally moving civilians fleeing a warzone to another warzone. pic.twitter.com/5rvkmdU03m
Минулого тижня росіяни скинули авіабомби на село Воздвиженка – там загинули двоє чоловіків і був частково зруйнований приватний будинок.
Також стало відомо, що Кремль планує перемістити на окуповану територію області евакуйованих із Курської області РФ.
1/— Lew Anno Suport#Israel #Ukraine 24/2-22 (@anno1540) August 14, 2024
In the #Zaporizhzhia region, military counter-intelligence units of the SBU and the Armed Forces of Ukraine destroyed the Russian long-range detection radar "Kasta" together with GMLRS missile support vehicles with a cluster warhead
This station was the "eyes" of the Russian… pic.twitter.com/OJln3QGi9x
У вересні НАТО створить дві нові структури, які займатимуться допомогою Києву та інтеграцією ЗСУ в Альянс
У середу стало відомо, що найвищий військовий орган НАТО – Військовий комітет – збереться у Празі в середині вересня на виконання рішень, прийнятих на липневому саміті у Вашингтоні.
«Найвищий орган НАТО – Військовий комітет – проведе засідання 13-15 вересня у Празі (Чеська Республіка). Під час особистих зустрічей очільники оборонних відомств країн-членів обговорюватимуть військово-стратегічні аспекти діяльності Альянсу. Президент Чехії Петр Павел візьме участь у відкритті засідання Військового комітету, – йдеться в заяві НАТО. – Керівництво НАТО робить значні кроки для посилення оборони і стримування, збільшення довгострокової підтримки України і зміцнення партнерства в усьому світі».
Очікується, що за результатами зустрічі у Празі буде створена структура з надання допомоги та тренування для України (NSATU) для координації надання військової техніки та навчання країнами-членами та партнерами Альянсу, а також розпочне роботу Спільний центр з аналізу, підготовки та освіти (JATEC), завданнями якого є спільний аналіз та узагальнення досвіду в сфері оборони та безпеки, вдосконалення системи підготовки та військової освіти, сприяння підвищенню взаємосумісності та розвиток спроможностей Сил оборони України.
У вівторок Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба зустрівся з помічником держсекретаря США Джеймсом О’Браєном. «Обговорили подальші кроки, які наблизять Україну до членства в НАТО», – написав Кулеба у соцмережах.
I had meaningful talks with U.S. Assistant Secretary of State @StateEUR Jim O’Brien in Kyiv today.— Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) August 13, 2024
We discussed further steps that will bring Ukraine closer to NATO membership.
We also talked about continuing to deliver more air defense systems to Ukraine, expanding the F-16… pic.twitter.com/GXrrQcLMss