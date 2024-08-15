У середу, за тиждень після заходу ЗСУ в Курську область РФ, президент Володимир Зеленський у своєму вечірньому зверненні відзначив «хороше просування» за останній день на кілометр-два попри те, що Москва перекинула туди підкріплення: «Хороше є сьогодні просування в Курській області – стратегічної мети нашої досягаємо».

Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко заявив, що Україна створить у Курській області «буферну зону» в першу чергу для того, щоб убезпечити свій кордон на північному сході: «Створення буферної зони на території Курської області – крок, який покликаний захистити наші прикордонні громади від щоденних ворожих обстрілів».

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Судячи з інформації, яку подає Інститут вивчення війни (ISW), станом на понеділок українські війська в Курській області контролювали територію площею щонайменше 800 км².

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У середу Бі-Бі-Сі опублікувала інтерв’ю з українськими солдатами, яке вони дали одразу після бою. З їхніми словами, на російську територію вони «зайшли дуже легко».

Один із них, солдат із позивним «Томаш», сказав, що «спрацював ефект несподіванки».

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«Зайшли ми дуже легко, практично без опору. 6 серпня вночі через кордон зайшли перші групи, напрямків було кілька. Практично відразу вийшли до західних околиць Суджі, – сказав Томаш. – Російські цивільні не чинять опору, ми їх не чіпаємо. Але вони ставляться до нас або різко негативно, або ніяк. Обманюють з приводу пересувань і дислокації військ росіян».