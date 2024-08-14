У вечірньому зверненні президент Володимир Зеленський заявив, що за сьогодні кілька разів доповідав головнокомандувач ЗСУ Сирський. Обговорили направлення додаткої зброї на Донецький напрямок.

Про це він повідомив у Telegram.

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ЗСУ просуваються у Курській області - що відомо

Президент України подякував воїнам СБУ, Сил оборони України, ГУР та всіх інших структур, які залучаються до бойових дій.

Зокрма, він відзначив результативні удари українських дронів по російських аеродромах.

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"Але є речі, які лише дронами не зробиш. На жаль. Потрібна інша зброя – ракетна зброя. І ми продовжуємо працювати з нашими партнерами щодо далекобійних рішень для України, бо це далекоглядні рішення заради нашої перемоги. Потрібно це зробити. Чим більш сміливі рішення партнерів, тим менше може зробити Путін", - зазначив Зеленський.

Більше по темі Україна може бити фінською зброєю по Курщині - президент Фінляндії Лідер Фінляндії вважає, що українців не потрібно обмежувати у засобах для захисту від російської агресії.

Також українська влада підготувала алгоритм дій, щоб досягти сильних рішень наших партнерів.