У вечірньому зверненні президент Володимир Зеленський заявив, що за сьогодні кілька разів доповідав головнокомандувач ЗСУ Сирський. Обговорили направлення додаткої зброї на Донецький напрямок.
Про це він повідомив у Telegram.
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ЗСУ просуваються у Курській області - що відомо
Президент України подякував воїнам СБУ, Сил оборони України, ГУР та всіх інших структур, які залучаються до бойових дій.
Зокрма, він відзначив результативні удари українських дронів по російських аеродромах.
"Але є речі, які лише дронами не зробиш. На жаль. Потрібна інша зброя – ракетна зброя. І ми продовжуємо працювати з нашими партнерами щодо далекобійних рішень для України, бо це далекоглядні рішення заради нашої перемоги. Потрібно це зробити. Чим більш сміливі рішення партнерів, тим менше може зробити Путін", - зазначив Зеленський.
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Також українська влада підготувала алгоритм дій, щоб досягти сильних рішень наших партнерів.
Наступ ЗСУ у Курській області − що варто знати
Бойові дії у регіоні тривають з 6 серпня.
Москва оголосила в Курській, Бєлгородській та Брянській областях "контртерористичну операцію", а не воєнний стан, для применшення масштабів уторгнення в Курську область, а також запобігання паніці або негативній реакції всередині країни.
У міноборони РФ 6 серпня повідомили, що в Курській області тривають бойові дії, а армія РФ перекидає резерви та нібито активно знищує ЗСУ.
Телеграм-канал NEXTА Live повідомляв, що через удар із установок HIMARS по військах Росії 9 серпня в селі Октябрське Рильського району Курської області ворог міг втратити до півтисячі солдатів.
Президент Володимир Зеленський заявив, що під контролем ЗСУ перебувають наразі 74 населених пунктів у Курській області.
У ніч проти 14 серпня на території Курської області (РФ) зенітні ракетні війська Повітряних Сил ЗС України знищили російський винищувач-бомбардувальник Су-34.
Президент України 14 зауважив, що у Курській області ЗСУ просуваються «від одного до двох кілометрів на різних ділянках від початку доби». За цей ж час ЗСУ взяли у полон понад 100 російських військових.
Також українська влада обговорила створення військових комендатур на території Курської області за необхідності.