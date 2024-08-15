1 серпня Росія вийшла з європейської Рамкової конвенції про захист національних меншин, пише Радіо Свобода.

Вихід Росії з європейської рамкової конвенції про захист нацменшин − що відомо

Росія підписала конвенцію 1996 року. Її підписали країни-члени Ради Європи, окрім Андорри, Монако, Туреччини та Франції. Документ також підписали, але не ратифікували Бельгія, Греція, Ісландія та Люксембург.

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Конвенція встановлює основні принципи поводження з національними меншинами в Європі, серед них, зокрема, заборона дискримінації та насильної асиміляції, свобода віросповідання та спілкування власною рідною мовою.

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У вересні минулого року російський президент Владімір Путін виніс проєкт виходу Росії з конвенції на розгляд Держдуми, заявивши, що після вторгнення в Україну 2022 року ЄС обмежив повноваження російських експертів у консультативному кабінеті з дотримання конвенції.

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Росія не брала участі у Саміті миру

Україна очікувала, що в Глобальному саміті миру візьмуть участь лідери країн з усіх континентів, крім Росії. Керівник Офісу Президента Андрій Єрмак наголошував, що Росія не братиме участі в Глобальному саміті миру, і це була принципова позиція України.

Україна розраховувала на те, що в Глобальному саміті миру візьмуть участь лідери країн з усіх континентів світу, які поважають міжнародне право та принципи Статуту ООН.

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2 липня Росію не обрали до одного з шести головних органів ООН, тобто ЕКОСО. Економічна та соціальна рада ООН складається з 54 країн-членів, які обираються Генеральною Асамблеєю ООН на 3 роки, щорічно по 18 членів. Кожна країна-член має один голос, а рішення ухвалюються більшістю голосів.

Глобальний саміт миру відбувся15-16 червня у швейцарському Бюргенштоці, поруч із містом Люцерн.