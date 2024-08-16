У четвер Білий дім підтвердив, що Москва дійсно перекидає підкріплення в Курську область, де українські війська досягли суттєвих успіхів за останні вісім днів, але не зміг підтвердити кількість нових розгорнутих військ.
«Нам незрозуміло, як багато вони збираються зробити, я маю на увазі скільки сил вони збираються туди ввести, чи які їхні наміри, чи що вони збираються робити щодо того, що роблять українці», – заявив на черговому брифінгу координатор Ради національної безпеки зі стратегічних комунікацій Джон Кірбі.
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За його словами, Вашингтон підтримує зв’язок з Україною «в режимі реального часу», щоб зрозуміти деталі українського контрнаступу.
«Тим часом ми збираємося робити все, щоб Україна мала зброю та можливості, необхідні їй для захисту», – сказав Кірбі, додавши, що «найближчими тижнями» США оголосять про нові пакети військової допомоги Україні.
Генштаб показав кадри першого дня наступу на Курську область
У четвер агенція Reuters процитувала американського чиновника, який на умовах анонімності сказав, що адміністрації США зараз важко виправдовувати чи засуджувати використання Україною зброї, наданої Вашингтоном, у Курській області, не знаючи цілей та обсягів її операції.
«Чимдалі вони просуваються в Росії, тим складніше формувати політику», – сказав чиновник. За його словами, якби Україна брала під контроль населені пункти та завдавала ударів по невійськових цілях із використанням американської зброї та техніки, це могло би викликати запитання.
Інший неназваний чиновник, якого цитує Reuters, сказав, що позиція Вашингтону полягає в тому, щоб не дати Україні розпочати вторгнення на територію Росії, хоча наразі Київ технічно дотримується цих обмежень.
Inside Russia Kursk— SHINGHOW (@dummylcdtv) August 16, 2024
Battle of Kursk: another entire company of Russian soldiers, surrendered to Ukraine! #YIJIAPROPS pic.twitter.com/DjC4pB5F8J
У Донецькій і Харківській областях в результаті російських атак загинуло п'ятеро мирних жителів і близько десяти дістали поранень
Цього тижня від артилерійських та авіаційних ударів Росії на сході України знову постраждали цивільні об’єкти, загинули п’ятеро перехожих.
У четвер голова Донецької ОВА Вадим Філашкін повідомив у соцмережах, що внаслідок обстрілів у Донецькій області одна людина загинула, а троє дістали поранень. У Миколаївці Костянтинівської громади росіяни вбили 37-річного чоловіка, поціливши зі ствольної артилерії в його будинок.
Пізніше він додав, що троє людей постраждали внаслідок обстрілу заправки у Покровському районі, а потім, увечері, дві людини загинули у Верхньокам'янському Званівської громади.
«Вже ввечері росіяни обстріляли село з артилерії – вбили 39-річного чоловіка і 60-річну жінку», – написав Філашкін.
Того ж дня внаслідок удару російської авіації по селищу Приколотне Харківської області загинули двоє людей, ще шестеро були поранені.
Як повідомляє обласна прокуратура, «15 серпня близько 15:20 ЗС РФ завдали авіаударів по селищу Приколотне Купʼянського району. Зафіксовано влучання по території цивільного підприємства. Відбулося займання в складській будівлі загальною площею 800 кв. м. Загинули двоє чоловіків 44 та 57 років. Ще пʼять людей – дві жінки та троє чоловіків отримали поранення. Загиблі та травмовані – працівники підприємства».
This is Toretsk in the Donetsk region, and it is being relentlessly destroyed by russia 💔We used to regularly evacuate animals from Toretsk. On our last trip in June, we managed to rescue 1 cow, 1 bull, 2 calves, 3 geese, 7 ducks, 50 chickens, 1 peacock, 11 parrots, 1 waterfowl,… pic.twitter.com/6feUQHCay2— UAnimals.ENG 🇺🇦 (@UAnimalsENG) August 15, 2024
Призначені на жовтень дебати між кандидатами на пост віце-президента США, можливо, дадуть відповідь на постійні запитання щодо політики допомоги Україні
Два кандидати на пост віце-президента США зійдуться на дебатах 1 жовтня, і, як багато хто сподівається, стане ясно, як кожний із них бачить зовнішню політику з 2025 року.
У четвер губернатор Міннесоти Тім Волз і сенатор від штату Огайо Джей Ді Венс домовилися провести дебати в американській мережі CBS 1 жовтня, саме коли у деяких штатах проходитиме дострокове голосування на загальних виборах.
Виступаючи в четвер перед ветеранами в західній Пенсильванії Венс, кандидат у віце-президенти від Республіканської партії, сказав, що з нетерпінням чекає на дебати.
Того ж дня Венс написав у соцмережах: «Американський народ заслуговує на якомога більше дебатів... Я не лише погоджуюсь на дебати на CBS 1 жовтня, я також погоджуюсь на дебати на CNN 18 вересня. Я з нетерпінням чекаю на всі дебати!»
«Ось що має статися зараз», – сказав Райан Кленсі виданню The Hill у четвер, додавши: «Як колишньому президенту Трампу, так і віце-президентці Гарріс необхідно детально пояснити, як вони планують поводитися з Ізраїлем та Україною, якщо їх оберуть. Нічого з того, що ми чули нині, не відповідає цьому стандарту. Трамп, звичайно, пообіцяв, що закінчить війну в Україні за 24 години, але не уточнив, як він насправді це зробить».
Кленсі додав: «Тим часом кампанія Гарріс продовжує працювати на «настроях» за підтримки ЗМІ, які, здається, не зацікавлені в тому, щоб змусити її чи її штаб відповідати на запитання… Чи було б занадто питати обох кандидатів, як вони планують пояснити нам це? Якщо вони справді планують радикальний злам щодо України чи Ізраїлю, виборці заслуговують на те, щоб знати це зараз, особливо з огляду на те, що більшість американців досі підтримує надання допомоги Україні... Якщо будь-який із кандидатів не хоче це роз’яснити, він повинен сказати нам, чому саме».
У четвер виборчий штаб Гарріс заявив, що вона візьме участь у трьох дебатах перед цьогорічними виборами: у двох президентських дебатах і одних віце-президентських. Тобто штаб Гарріс погодився на президентські дебати з Трампом на ABC 10 вересня, але не на ті, які він пропонував провести на Fox News і NBC 4 і 25 вересня відповідно. Натомість Гарріс погодилася знову зустрітися з Трампом у жовтні, «якщо він з’явиться» на дебатах на ABC.