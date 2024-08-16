У четвер Білий дім підтвердив, що Москва дійсно перекидає підкріплення в Курську область, де українські війська досягли суттєвих успіхів за останні вісім днів, але не зміг підтвердити кількість нових розгорнутих військ.

«Нам незрозуміло, як багато вони збираються зробити, я маю на увазі скільки сил вони збираються туди ввести, чи які їхні наміри, чи що вони збираються робити щодо того, що роблять українці», – заявив на черговому брифінгу координатор Ради національної безпеки зі стратегічних комунікацій Джон Кірбі.

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За його словами, Вашингтон підтримує зв’язок з Україною «в режимі реального часу», щоб зрозуміти деталі українського контрнаступу.

«Тим часом ми збираємося робити все, щоб Україна мала зброю та можливості, необхідні їй для захисту», – сказав Кірбі, додавши, що «найближчими тижнями» США оголосять про нові пакети військової допомоги Україні.

Більше по темі Генштаб показав кадри першого дня наступу на Курську область У 80-ій окремій десантно-штурмовій Галицькій бригаді повідомили про понад пʼятдесят полонених росіян і знищений прикордонний пункт пропуску в перший день наступу.

У четвер агенція Reuters процитувала американського чиновника, який на умовах анонімності сказав, що адміністрації США зараз важко виправдовувати чи засуджувати використання Україною зброї, наданої Вашингтоном, у Курській області, не знаючи цілей та обсягів її операції.

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«Чимдалі вони просуваються в Росії, тим складніше формувати політику», – сказав чиновник. За його словами, якби Україна брала під контроль населені пункти та завдавала ударів по невійськових цілях із використанням американської зброї та техніки, це могло би викликати запитання.

Інший неназваний чиновник, якого цитує Reuters, сказав, що позиція Вашингтону полягає в тому, щоб не дати Україні розпочати вторгнення на територію Росії, хоча наразі Київ технічно дотримується цих обмежень.