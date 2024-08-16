Чинна віцепрезидентка США Камала Гарріс погодилася на участь у двох дебатах із експрезидентом Дональдом Трампом, пише The Hill.

Камала Гарріс погодилася на два раунди дебатів із Трампом

У штабі Гарріс наголосили, що "дебатам про дебати кінець".

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"Якщо припустити, що Дональд Трамп дійсно прийде 10 вересня на дебати з віцепрезиденткою Гарріс, то губернатор Волз зустрінеться з Джей Ді Венсом 1 жовтня, і американський народ матиме ще одну можливість побачити віцепрезидентку і Дональда Трампа на сцені дебатів у жовтні", − пояснив представник президентської кампанії Гарріс Майкл Тайлер.

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Так, у кампанії Гарріс відкинули можливість проведення трьох раундів дебатів із Трампом, як того вимагав республіканський опонент віцепрезидентки.

Водночас там заперечили проведення більше одного раунду дебатів між кандидатами у віцепрезиденти Джей Ді Венсом і Тімом Волзом. Дебати між ними мають відбутися 1 жовтня на CBS News.

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Трамп заявив, що має "право на нападки" на Камалу Гарріс

На пресконференції кандидат у президенти США від республіканців Дональд Трамп вважає, що має "право на особисті нападки" на кандидатку від демократів Камалу Гарріс, пише АP.

За його словами, він дуже злий на неї за те, що вона зробила зі Штатами.

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"Я дуже злий на неї за те, що вона використовує систему правосуддя проти мене та інших людей, дуже злий на неї. Я думаю, що маю право на особисті нападки", − пояснив експрезидент США.

Трамп також зауважив, що не дуже поважає її інтелект і вважає, що вона була би жахливим президентом.

Президентські вибори у США − що треба знати

Камала Гарріс заручилася достатньою підтримкою делегатів і фактично забезпечила собі участь у виборах президента.

Це стало відомо за підсумками другого дня електронного голосування демократів.

Вибори президента США відбудуться 5 листопада.

Від демократів спочатку мав балотуватися президент США Джо Байден. Однак, він вирішив знятися з виборчих перегонів і закликав підтримати кандидатуру Гарріс.

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Експрезидент США Дональд Трамп заявив, що погодився на дебати з Гарріс. Вони могли би відбутися 4 вересня, а модерацією займався би телеканал Fox News.

Однак згодом Гарріс відмовилася від дебатів на умовах Трампа. У її штабі закликали Трампа дотриматись попередніх домовленостей і прийти на дебати 10 вересня на ABC News.

Водночас хакерська група APT42 з травня вчиняла фішингові атаки на виборчі штаби експрезидента США Трампа, чинного президента Байдена та віцепрезидентки Гарріс.