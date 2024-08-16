До розширеного складу переговорної групи України, яка займається підготовкою обмінів військовополоненими, ввійдуть представники шістьох нових структур, повідомила пресслужба Служби безпеки України.

Які структури ввійдуть до складу переговорної групи з обмінів полоненими

За словами керівника Служби безпеки України Василя Малюка, Україна збільшила склад переговорної групи, яка від імені Координаційного штабу з питань військовополонених займалася підготовкою обмінів.

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До неї тепер приєднаються представники таких структур:

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Служби безпеки України;

Головного управління розвідки Міноборони;

Міністерства внутрішніх справ;

Служби зовнішньої розвідки;

Збройних сил України;

Офісу омбудсмена.

"Я впевнений, що саме такий варіант дасть можливість поєднати наші зусилля і більш ефективно виборювати кожного оборонця України, щоб повертати їх додому. Саме синергія і поєднання наших зусиль якнайшвидше дасть відповідні плоди", − пояснив Малюк.

Він додав, що це стосується організації обмінів усіх людей, зокрема тих, кого ворог незаконно утримує з 2014 року.

"Повернення українських оборонців − це надпріоритетне завдання, поставлене Верховним головнокомандувачем, Президентом Володимиром Зеленським. І це вагома частинка нашого функціоналу. Окрім того, бійці СБУ успішно працюють, щоб максимально поповнити наш обмінний фонд", − зауважив очільник СБУ.