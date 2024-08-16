До розширеного складу переговорної групи України, яка займається підготовкою обмінів військовополоненими, ввійдуть представники шістьох нових структур, повідомила пресслужба Служби безпеки України.
Які структури ввійдуть до складу переговорної групи з обмінів полоненими
За словами керівника Служби безпеки України Василя Малюка, Україна збільшила склад переговорної групи, яка від імені Координаційного штабу з питань військовополонених займалася підготовкою обмінів.
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До неї тепер приєднаються представники таких структур:
- Служби безпеки України;
- Головного управління розвідки Міноборони;
- Міністерства внутрішніх справ;
- Служби зовнішньої розвідки;
- Збройних сил України;
- Офісу омбудсмена.
"Я впевнений, що саме такий варіант дасть можливість поєднати наші зусилля і більш ефективно виборювати кожного оборонця України, щоб повертати їх додому. Саме синергія і поєднання наших зусиль якнайшвидше дасть відповідні плоди", − пояснив Малюк.
Він додав, що це стосується організації обмінів усіх людей, зокрема тих, кого ворог незаконно утримує з 2014 року.
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"Повернення українських оборонців − це надпріоритетне завдання, поставлене Верховним головнокомандувачем, Президентом Володимиром Зеленським. І це вагома частинка нашого функціоналу. Окрім того, бійці СБУ успішно працюють, щоб максимально поповнити наш обмінний фонд", − зауважив очільник СБУ.
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Учора, 15 серпня, Президент України Володимир Зеленський провів засідання Ставки Верховного головнокомандувача, на якому обговорили, зокрема, обмін полоненими.
На Ставці представили стратегію щодо повернення українців із російського полону.
Президент доручив Головному управлінню розвідки, Міністерству внутрішніх справ, Службі безпеки України та ЗСУ надати суспільству деталі процесу повернення полонених.
До цієї роботи залучать громадські організації родичів українських військових і цивільних, які перебувають у полоні.