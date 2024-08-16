Вночі 16 серпня українські Збройні сили атакували тимчасово окупований Крим та уразили поромну переправу в порту Керчі та катер у Чорноморському, повідомляє речник української добровольчої армії "Південь" Сергій Братчук.

«Нічна атака на Крим, попередньо уражені: поромна переправа у порту Керчі, катер у Чорноморському», — йдеться у повідомленні.

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Братчук додав, що дорозвідка триває. Канал Кримський вітер також повідомив, що в Керчі над поромною переправою було видно дим. Крім того, є інформація про пожежу в районі Кам'янки під Сімферополем.

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Вибухи вночі було чутно у Севастополі, Керчі та Феодосії та в інших частинах кримського півострова. У Криму під час атаки навіть підіймали в небо вертоліт.

Що каже Міноборони Росії

Міністерство оборони Російської Федерації повідомило про атаку п’яти українських безпілотників та двох морських дронів, які, за їхніми даними, були знищені у Чорному морі. Однак наразі немає підтвердження цієї інформації.

Влада Керчі, яка підконтрольна Росії, не надала коментарів, і українська сторона також не зробила жодних заяв із цього приводу.

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Біля Керченського мосту величезні затори - подробиці

Окрім цього, біля Керченського мосту, що з'єднує окупований Крим із Росією, у чергах на проїзд після його перекриття в ніч проти 16 серпня зібралося майже дві тисячі автомобілів. Час очікування – понад три години.

За інформацією телеграм-каналу «Кримський вітер», у Керчі на вулиці Радянській через падіння уламків пошкоджений тротуар, частково розбита дорога, а також, ймовірно, пошкоджені комунікації.